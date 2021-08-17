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社會 社會焦點 保障人權

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

記者黃宥寧／綜合報導

新竹正妹訓鱷師「沙西米」因透過臉書粉絲專業分享飼養鱷魚生活點滴，累積不少粉絲。15日晚間，她飼養的鱷魚「小鱷」卻默默溜出家中，至今尚未找到。沙西米接受《ETtoday新聞雲》記者電訪，語帶哽咽表示小鱷今年24歲，因前飼主過世她才接手，個性內向的小鱷，龜毛只吃魚，希望民眾可以幫忙注意也別害怕。

長相亮麗又年輕的沙西米相當喜歡動物，家裡目前加半年前收養的小鱷，還有菲爾、小魚、哥哥、弟弟、妹妹及邦比共7隻鱷魚，除了鱷魚寶貝也有飼養土撥鼠等動物，家中宛如小型動物園。

▼正妹沙西米近距離與鱷魚寶貝貼臉親密合照。（圖／沙西米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 沙西米。（圖／沙西米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

沙西米接受電訪時，語氣略急促向記者表示，小鱷是眼鏡凱門鱷，半年前原飼主去世，原飼主家人到處找尋可以安置小鱷，但幾個單位都表示沒有剩餘空間可以再飼養小鱷，輾轉後才到她這邊進行收養。

▼沙西米天氣熱時就將家中鱷魚寶貝擁抱懷中降溫。（圖／沙西米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 沙西米。（圖／沙西米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她回憶起第一次見到小鱷時，牠都沒有出現攻擊的行為，接回家後也都相當乖巧，看得出小鱷是相當熟悉人類且習慣與人類相處。更進一步提到，溫馴的小鱷也不會與家中其他鱷魚成員搶食物，食物種類也僅吃魚，而且一定要在水裡進食。

▼左為小鱷將右手搭在家中其他鱷魚成員背上看著門外，看得出感情相當好。（圖／沙西米提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 左邊小鱷 。（圖／哇沙米提供）

記者同時也詢問沙西米小鱷年齡這樣屬於偏大嗎？她則表示是屬於比較成熟的鱷魚，因眼鏡凱門鱷最長壽命可達50餘歲，年齡計算方法與狗狗不同，目前鱷魚無相關數據可換算，因此與人類算法一樣。

「真的很抱歉造成困擾！」沙西米電話中還原15日整理家，搬東西時沒注意到門確實未扣上，回神時不見小鱷蹤影，她急忙向鄰居調閱監視器才發現小鱷晚間6點半悠閒溜出家中。

她哽咽說「牠就是我家的成員之一...」她懊惱整理完家中，第一時間沒有幫家中鱷魚點名是她的錯，在家中找了很久才確定小鱷真的不在家，對此也立刻請當地里長公告協尋。同時她也想到，竹北部分住家玄關不會關門，她也擔心小鱷會躲在鞋櫃下。

▼小鱷深夜出現在街上身影曝光。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

▲▼竹北驚傳「130cm鱷魚」逃家！里長緊急公告：飼主說不會咬人。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

通話過程中，沙西米向記者透露得趕緊出門到台中教課，進一步才得知，因為有粉絲長期關注粉絲專頁，看到她飼養那麼多鱷魚，且都和平相處，不斷敲碗更揪人開團請她去上課，希望透過親子互動，同時也能傳遞鱷魚相關習性及透過觸摸了解鱷魚其實是相當溫馴沒那可怕。

最後沙西米吐心聲，表示能理解大部分人對鱷魚充滿恐懼，她絕對不是故意製造恐慌讓小鱷跑出去，目前里長及議員、代表也到處調閱監視器請消防隊幫忙協尋，希望大家看到左後腳有斷指鐵環的小鱷不要害怕，可以到她粉絲專頁私訊留言給她。

該報導已徵求飼主同意，勿翻拍以免侵權。

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