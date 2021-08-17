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社會 社會焦點 保障人權

青少年別走歪路！唐從聖錄短片宣導　大鬍子+雞窩頭造型搶眼

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局執行110年青春專案宣導，特別邀請藝人唐從聖（從從）協助錄製宣導影片，以「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」及「避免兒少遭色情行業利用」等主題製作宣導內容。

▲南投縣警察局邀請藝人唐從聖拍攝110年青春專案宣導短片。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警察局邀請藝人唐從聖拍攝110年青春專案宣導短片。（圖／記者高堂堯翻攝）

唐從聖在短片中一反過去白淨而充滿喜感的螢幕形象，以大鬍子和雞窩頭的粗曠頹廢造型現身，他說青春歲月是一段非常美好的時光，自己也是過來人，而年輕人在暑假特別熱血沸騰，暑假期間要注意不涉足不正當場所、不接觸毒品、不參與幫派、不參與詐欺集團、不遭色情行業利用，並注意防疫相關規定，保護自身安。

唐從聖強調：「一時的愉快、痛快，日後造成的傷害是一輩子無法彌補的！」提醒青少年遠離七害：反毒品、反詐欺、反幫派、反暴力、反援交、反飆車、反霸凌；該短片可在「臺灣之心 警緊守護─南投縣政府警察局」Youtube頻道（https://youtu.be/CnId-ahThmw）收看。

縣警局提醒，今年暑假正值COVID-19疫情警戒期間，青少年因減少戶外活動，致接觸網路媒介的時間大幅增加，在此，籲請家長們要了解家中青少年交友狀況及動態，如發現青少年持有不明物品或異常錢財，甚至加入不法組織，都可以隨時與警察單位聯繫，共同防制青少年遭受不法侵害。
 

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