太美！　山城埔里幻化「琉璃光仙境」　攝影玩家全都錄

記者高堂堯／南投報導

夏日雨量增多，除了紓解連月大旱，也使得山間雲氣在晝夜間和不同的光照條件下，呈現千變萬化的風采，讓愛好拍攝大自然景觀的玩家們收穫滿滿；可瞭望南投埔里鎮盆地全景的知名景點虎頭山，就被捕捉到雲氣反射萬家燈火後，呈現出的「琉璃光」美景，看過的網友們不禁驚呼：「太美了！」

▲山城埔里在午後大雨洗滌下幻化為仙境。（圖／陳琪元提供）

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日前受連日鋒面和西南風影響，各地山區都有明顯雨勢，日月潭氣象站在6月份就累計測得491毫米雨量，日月潭周邊的埔里地區也降雨豐沛，午後來去匆匆的大雨，更提供傍晚入夜後大自然造景的絕佳條件。

攝影玩家陳先生日前趁雨停後的晚間，獨自帶著相機登上虎頭山，拍下白色雲帶沿著環繞埔里盆地的山巒，呈現中空環形，而市區路燈暈黃的燈光、民宅建築物或白或紫的燈光交雜，再受到雲帶的反射，猶如一遍千變萬化的琉璃光仙境，在縮時攝影的畫面呈現下更令人嘆為觀止。

陳先生所攝得的大自然異象奇景，其中也充滿了無盡禪意，讓網友們紛紛按讚大嘆：「太美了！」「水水水！」

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