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追南投大學生雙屍案關鍵8小時　父曝最後通話：女兒要準備期末考

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣埔里鎮南村里21日下午驚見一對男女大學生倒臥車內身亡，兩人分別是住在台中和彰化的林姓男子與黃姓女子，由於女方頭部及手部有擦傷、頸部有瘀傷，死因離奇，整起案件至少有2大疑點尚待釐清。而黃父聽聞愛女離世的消息，難過直說前一天晚上9時許還曾接到女兒的電話，說是要專心準備期末考，不明白為何發生這樣的事。

▲南投埔里21日驚見一對年輕男女因不明原因陳屍在休旅車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲從黃女給父親打電話到車子停放在埔里某餐廳外，這「消失的8小時」究竟發生什麼事，仍有待警方調查。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，當地某餐廳業者在21日清晨5時許發現一輛銀色休旅車停在通道入口，車身占據半個路面，但因為受到疫情影響停業，也就沒有多加留意，直到下午1時許車子突然冒出大量濃煙，附近民眾以為是火燒車，趕忙報案，這才發現車上有一對年輕男女，無奈等到警方到場打開車門時，兩人已經沒有生命跡象了。

根據《自由時報》報導，死者林男就讀逢甲大學，休學1年後在去年復學，黃女則就讀國立暨南國際大學，成績相當優異，兩人由於學校停止到校的關係，這段期間都採取遠距教學，沒想到卻在期末考前夕，雙雙被發現陳屍車內，究竟林男為何會連夜開車去找黃女，加上女方頭、手部有擦傷，頸部有瘀傷，是否曾受脅迫，種種疑點仍有待警方釐清；而黃父接獲愛女離世的消息，難過直說20日晚上9時許還曾接到女兒的電話，說是要專心準備期末考，不曉得為何發生這樣的事。

警方表示，林男與黃女都是在車子前座被發現，後座放有火盆、木炭、瓦斯噴燈與打火機等物品，車內有燃燒物品的痕跡，考量到車輛未遭破壞，現場也沒有打鬥痕跡，初步研判可能為車內燒炭自殺事件，但兩名死者的關係以及詳細死因，仍有待檢警進一步調查釐清。

▼警方發現車內有燃燒物品的痕跡。

▲▼南投埔里21日驚見一對年輕男女因不明原因陳屍在休旅車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

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