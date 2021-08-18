快訊／確診女去過印度！屏東太平洋百貨「打烊消毒」　超多足跡曝

▲屏東太平洋百貨。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

一名女確診個案15999於5月從印度入境台灣，於17日預計返回印度工作前自行前往醫院篩檢，結果發現確診，而屏東縣政府18日公布其足跡，包含屏東太平洋百貨、潮州車站、客運站等多處都入列，而屏東太平洋百貨也將於18日晚間6點提早打烊，進行大規模消毒。

對此，屏東縣政府18日公佈其足跡，並陸續進行環境消毒作業，匡列4人採檢後到防疫旅館居家隔離。對此，由於該確診者曾到過屏東太平洋百貨，因此該百貨18日在宣告，本館、二館18日止營業到晚上6點，進行全館消毒作業。

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▲屏東縣政府公佈足跡、清消 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

另外，該名確診者足跡包括屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨公司B1、屏東轉運站商場-優尼聖運動用品店、燦坤3C-屏東自由店、永信水族館-屏東店、大樹連鎖藥局-屏東自由店、7-ELEVEN 欣欣鼎門市、行家五金百貨、潮州鎮好好鍋等處，及搭乘屏東客運班車。

針對上述足跡，屏東縣府已經加強相關足跡場域加強清消，並持續擴大疫調，避免出現疏漏形成破口，同時請民眾務必做好防疫措施，不要因警戒降級而鬆懈。