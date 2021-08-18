蘇貞昌破例見8警察局長遭疑踩線　徐國勇：各種猜想都沒必要

▲蘇貞昌接見8位新任警察局長，被聯想與徐國勇的內鬥再起。（圖／政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌18日下午將接見8位新任警察局長，遭外界聯想擴權大踩進內政部長徐國勇的職務範圍，對此，徐國勇表示，「8位局長人事案，上週即已確定」，行政院長亦司職治安工作之責，「因此，蘇院長接見幾位局長予以支持鼓勵，亦屬職責；各種猜測想像、紛紛擾擾，皆沒有必要」。

行政院長蘇貞昌18日下午4點到6點，將分批接見8位新任警察局長。包括彰化縣警局長吳坤旭、基隆市警局長劉耀欽、南投縣警局長黃永志、屏東縣警局長劉印宮、澎湖縣警局長陳宗能、台東縣警局長葉超鴻、金門縣警局長廖高江、連江縣警局長郭順德。

令外界注意的是，過去地方政府警察局長都是由警政署提出名單，並由現任局長陪同新任人選，拜會縣市政府首長徵得同意後，警政署再將名單送內政部，最後由內政部批准後發布人事令，從未有由行政院長接見的慣例。

對此，徐國勇表示，有關外界關心8位局長人事異動一事，事實上8月11日即已核定批准，「因此，8位局長人事案，上週即已確定」，只是在等待其他三線一以上的人事異動一起發佈而已。

「此公文簽辦日期，依照程序也都有跡可循。」徐國勇強調，行政院長亦司職治安工作之責，「因此，蘇院長接見幾位局長予以支持鼓勵，亦屬職責；各種猜測想像、紛紛擾擾，皆沒有必要」，維護治安及防疫工作都是重要任務，我們行政團隊一定持續做好、全力以赴。