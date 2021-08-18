槍客不敵警棍！卡彈遭壓制頭破血流　反控傷害檢再打臉

▲劉姓偵查佐去年5月拘捕袁姓通緝犯時，袁持槍拒捕，劉以警棍壓制，袁開槍不成受傷竟反控傷害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局劉姓偵查佐去年5月間據報在楊梅區秀才路埋伏，準備拘捕袁姓通緝犯表明身分時，袁從隨身包包取出手槍拒捕，且一度要開槍卻卡彈，混亂之時，劉持警棍壓制袁，導致其頭部與身體等處撕裂傷，事後袁控告劉涉嫌傷害，案經桃檢不起訴處分，袁不服聲請再議，台灣高檢署發回桃檢續行偵查，桃檢以劉員所為強制力符合警械使用條例，核無違失，18日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，袁姓男子因案遭通緝，楊梅警分局偵查隊劉姓偵查佐去年5月31日晚間8時許據報在楊梅區秀才路民宅前埋伏，發現袁男出現時上前表明警察身分，袁轉身逃跑，並順勢從隨身包包掏出改造手槍，後來遭員警壓制，但袁仍持槍朝員警開槍，但因卡彈並未擊發，但袁仍緊握手槍，劉員遂以警棍壓制，導致袁頭部與身體等處挫裂傷，事後袁男控告劉員涉嫌傷害。

桃檢首次偵辦時，認為劉員依法緝捕拘提通緝犯，偵結予以不起訴處分，但袁男事後聲請再議，案經高檢署檢察長發回桃檢續行偵查，檢察官認為，員警依照法性之行為，不罰；又通緝經通知或公告後，檢察官或司法警察得拘提或逕行逮捕。

劉員在複訊時指稱，袁男當時拒捕且持槍企圖開槍但子彈卡住，因手中緊握手槍，他以警棍壓制袁男，但當時情況急迫，並非刻意朝袁頭部攻擊；檢方根據桃園市警局與楊梅警分局調查，袁因持有槍械且有攻擊員警之行為，劉員以警棍施以強制力制止袁之攻擊，雖導致袁頭部與身體挫擦傷與撕裂傷，但其強制力符合警械使用條例，核無違失，警方提供調查報告無法將劉員以傷害罪嫌論處，偵結予以不起訴處分。

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