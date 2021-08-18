五倍券政策轉彎　洪孟楷籲普發現金：蘇蔡矛盾苦果全民吞

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

五倍券政策大轉彎，朝野政治人物紛紛表態對政策的建議。國民黨立委洪孟楷18日指出，五倍券大轉彎，代表「蘇蔡之間的矛盾愈演愈烈，苦果卻是全民吞」。

洪孟楷表示，台灣紓困還未結束，許多店家、小吃攤、流動攤販還是苦哈哈，且過去的紓困都還沒紓困到，所以紓困與振興雙軌並行，才是人民的期望。

洪孟楷認為，五倍券就算馬上拍板定案也要等到十月才能發「真的覺得人民還可以等一個半月？」，同時印製票券要花23億，相當於全台灣2300萬人平均再多分100塊錢。他認為錢花在刀口上，發現金，即時快速便利，也是最直接能幫助人民的方式。

洪孟楷強調，從五倍券政策大轉彎看到民進黨內部的矛盾鬥爭愈演愈烈，但多數的民意還是支持普發現金，這次轉彎就算直接發5000元的券，也可以看成民進黨派系內部的妥協；但國家重要政策竟然是靠派系內部鬥爭來決定，拒絕跟全民以及在野黨溝通「真的非常遺憾」。

文末洪孟楷更抨擊三倍券政策表示，審計部直接打臉所謂的千億神話，是以每人平均花費5785元來計算，但當初是拿一千換三千「哪來的5785元」。他質疑，灌水、膨風的大內宣，真的只是擾民、傷財。