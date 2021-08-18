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阿富汗首都現況！市區開車15分鐘「1個女人都沒有」　罩袍銷售飆升

▲▼ 塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班聖戰士在喀布爾機場附近巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗民兵組織塔利班即將重返執政，首都喀布爾（Kabul）看似一如往常繁忙，但街上卻難以找到女性蹤影。27歲居民妮蘭（Nillan，化名）表示，她坐車行經市區，15分鐘車程竟連1個女人都沒有看見。市中心一間服飾店店主透露，近日罩袍（Burqa）銷售額飆升，男性顧客們擔心妻女人身安全，紛紛前來購買。

CNN、《美聯社》報導，在喀布爾大街上，行人匆忙走過，警察指揮交通，店家整理琳琅滿目的商品，而全副武裝的塔利班聖戰士也在十字路口巡邏、搜查車輛。雖然一切看似正常，但人潮卻比以往減少許多，四處瀰漫緊張氣氛。

▲▼阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

▲塔利班1990年代統治阿富汗時期，規定女性必須穿全身罩袍才能外出。（資料照／路透）

妮蘭16日接受《美聯社》採訪時說，「一切都改變了。我們不知道該怎麼辦，也不知道是否還能保有工作，感覺好像生活及未來都結束了」。她提到，親塔利班電視台呼籲民眾返回工作崗位，但沒有提及女人，而如今即使最獨立的女性都必須擔心最簡單的小事，比方說在沒有男性親屬陪同的情況下，無法出門購買生活用品。

許多受高等教育的阿富汗女性過去10年努力發展事業，如今一方面拚命尋找出路，一方面擔心自己被塔利班盯上。一位女性匿名透露，她曾在多個國際非政府組織工作，前後超過10年，但這幾天絕望地懇求幫助，卻沒有獲得任何回應，「我在思考我的未來還有我的女兒們。如果我被他們殺了，2個沒有母親的小女孩會發生什麼事。」

塔利班1996至2001年統治阿富汗時期，實施嚴格伊斯蘭法律，並且施以公開處刑及殘酷懲罰。女性當時不能上學或工作，若要踏出家門必須由一名男性親屬陪同，且遭強制要求穿著全身罩衫。此種服飾「從頭到腳」覆蓋身體，僅能透過雙眼位置的網狀布料看見外面，原本在過去20年已經越來越少見，但如今卻因政權更迭，再度提高需求。

▲▼ 塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管塔利班強調將會保護女性權利，許多民眾依然非常恐懼。（圖／達志影像／美聯社）

儘管塔利班強調將改變過去的高壓統治，尊重女性權利，但先前仍有多篇報導指出，他們控制的一些省份發生女性員工遭資遣、女學生因故被要求離開大學的事件，地點包括全國第二、三大城坎大哈（Kandahar）及赫拉特（Herat）。甚至還有當地媒體指出，部分地區村長被要求編制12歲以上女孩名單，強迫少女與聖戰士結婚。

塔利班還表示，阿富汗公民的生活將能夠一如往常，「財產、榮譽及生命」都不會受到威脅，也要求聖戰士不能闖入民宅或者沒收汽車。但是，這些承諾顯然不足以緩解人民擔憂。

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