中國對塔利班態度轉變「3大關鍵」曝　學者：誰掌權就挺誰

▲ 王毅7月28日在天津會見巴拉達爾。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻下阿富汗首都喀布爾的幾周前，中國外交部長王毅7月底於天津與政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）等官員會面，展現對塔利班友好。學者點出中國對塔利班態度轉變的3大關鍵，包括新疆問題、阿富汗銅礦資源及一帶一路倡議。

新疆問題

中國在1990年代末期是少數與塔利班接觸並建立關係的政府之一，自1998年展開此一進程，中國外交部1999年派出代表團前往阿富汗會見高級官員，接著在2000年，中國駐巴基斯坦大使會見當時的塔利班領導人歐瑪（Mullah Omar）。

美國喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院教授羅伯茲（Sean Roberts）說明，中方透過上述會談為塔利班政權提供電信服務，也開通喀布爾與人口多為穆斯林的新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊間航線，同時要求塔利班動用所有力量確保不會有任何維吾爾武裝組織威脅中國。

銅礦開採

新加坡拉惹勒南國際研究學院及倫敦皇家國防安全聯合軍種研究所高級研究員潘圖奇（Raffaello Pantucci）表示，中國反塔利班行動在國有企業贏得在阿富汗Mes Aynak的銅礦開發合約後有所變化。

潘圖奇說明，北京後來與塔利班接觸的態度逐漸開放，將其視為阿富汗政府一支派系，持續與雙方接觸，等著看誰會勝出，誰掌權就支持誰。

一帶一路

巴基斯坦參議院國防及國防生產委員會主席賽德（Mushahid Hussain Syed）表示，中國在阿富汗情勢上有二項問題對中國及巴基斯坦都很重要，「首先，阿富汗領土不該被用來對付中國；其次，當塔利班代表的新政府正式接管喀布爾，他們是否會成為中國一帶一路倡議的一部份，還有待觀察，而中巴經濟走廊便是一帶一路其中一環。」

日本國際事務研究所高級研究員錢索里亞（Monika Chansoria）指出，北京將要求塔利班針對新疆問題提供保證，並尋求無限利用阿富汗豐富的礦產資源，而這些資源在地理上對一帶一路至關重要。

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