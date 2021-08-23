塔利班「數百戰士進軍」！反抗領袖不甩最後通牒　兩方準備開戰

▲塔利班宣布派出數百名戰士進軍龐吉夏河谷，以控制當地區域陣營。圖為前阿富汗政府軍2021年7月9日在赫拉特省檢查站處於戒備狀態。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿富汗34省中目前唯一未被塔利班（Taliban）控制的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），由前聖戰領袖馬蘇德之子（Ahmed Shah Massoud）小馬蘇德（Ahmad Massoud）領導的反塔利班陣營在此集結，而最新消息指出，塔利班派遣數百名武裝分子正在前往龐吉夏河谷，向拒絕投降的小馬蘇德出兵。

▲阿富汗前聖戰領袖馬蘇德之子小馬蘇德（中）果斷拒絕投降，但表示願意和談。（圖／路透）

根據法新社報導，塔利班經過長達數月的推進後，上周一舉進入喀布爾奪下阿富汗政權，前總統甘尼（Ashraf Ghani）政府倒台後，部分前政府軍與民兵集結於龐吉夏河谷，在小馬蘇德與原副總統、現「臨時總統」沙雷（Amrullah Saleh）的領導下組成一支反塔利班陣營，奪回龐吉夏省後，更誓言戰鬥到剩下「最後一滴血」為止。

報導指出，塔利班22日給出最後4小時的投降通牒，結果被小馬蘇德拒絕稱，他們不會投降，當地人已經做好戰鬥的準備，但仍希望先與塔利班和談，呼籲籌組包括塔利班等派系在內的政府，以共治阿富汗，否則戰爭將「無法避免」。塔利班23日以阿拉伯語在推特發文寫道，「在當地政府官員拒絕和平移交後，伊斯蘭酋長國的數百名聖戰者已前往龐吉夏省，以控制此地區。」

小馬蘇德的父親「龐吉夏之獅」馬蘇德是傳奇的聖戰指揮官，於2001年911事件前2天遭蓋達組織（Al Qaeda）暗殺，小馬蘇德目前尋求組建一支約9千人的軍隊來對抗塔利班武裝分子，「政府軍從阿富汗幾個省來到龐吉夏，如果塔利班繼續走上這條路，它將不會持續太久，因為我們已經做好了保衛阿富汗的準備，我們警告將發生流血事件。」

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