阿富汗懶人包一次看！塔利班攻陷喀布爾　美國20年也扶不起的阿斗

▲塔利班發言人穆賈希德17日在喀布爾舉行記者會，強調「戰爭已結束，每個人都須被原諒」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）從美軍與北約軍隊陸續撤出阿富汗後，僅花上短短9天的時間便佔領19個省份、奪下首都喀布爾，最後甚至成功進入總統府，總統甘尼（Ashraf Ghani）攜帶滿滿現金逃往塔吉克，塔利班宣布將重建阿富汗伊斯蘭酋長國，並宣稱已和20年前不一樣，鼓勵女性重返職場。

根據《BBC》報導，這場阿富汗戰爭持續足足20年之久，是美國建國以來史上最長久的戰爭，美國總統拜登的撤軍決定，其實乃是延續前總統川普的外交政策，由於美國駐軍阿富汗以後，戰爭花費甚鉅，須隨時協助阿富汗政府防堵來自塔利班的游擊戰突擊，在20年之間至少有4000名美軍、同盟國軍隊與阿富汗當地6萬2000多名士兵戰死，承襲越戰的經驗，因此民意上轉趨支持反戰。

▲塔利班再次掌權，掀起阿富汗難民逃亡潮。（圖／路透社）

川普2018年與塔利班組織在卡達首都杜哈進行和平談判，2020年2月雙方終於簽署撤軍協議，川普承諾將在2021年5月前撤離美軍與北約部隊。現任總統拜登則於今年4月宣布，8月底前將完全撤守駐阿美軍，單方面宣布結束史上最長久的戰爭。

這場長達20年的戰事，源自於2001年9月11日的911恐怖襲擊事件，當時美國首都華府與紐約皆遭受恐怖攻擊，紐約世貿中心雙子星大樓更慘被恐怖分子挾持的飛機撞毀，3000多名民眾與消防人員等喪命，為美國建國以來首次在本土遭遇的襲擊。

時任美國總統小布希認為911襲擊事件是伊斯蘭恐怖激進組織蓋達（基地，Al-Qaeda）與其領導人賓拉登（Osama bin Laden）一手策劃，當時賓拉登棲身於阿富汗境內受塔利班政權庇護，塔利班政權拒絕向美國交出賓拉登，於是阿富汗遭到美軍以「反恐戰爭」的名義入侵，最後塔利班政權遭到推翻，美國也於2004年扶持新的阿富汗政府，挹注大筆資金駐軍、協助新政府訓練士兵，防堵塔利班殘餘勢力攻擊。

▲塔利班成員持槍守在喀布爾一處檢查哨站。（圖／路透社）

其實阿富汗政府迅速的敗亡其來有自！網路上陸續有美軍訓練當地士兵的影片流出，只見阿富汗士兵訓練時態度嬉鬧、散漫，且文盲比率竟占多數，美國政府多年以來也在報告中不斷坦承，阿富汗安全部隊存在許多腐敗行為，包括指揮官中飽私囊、部隊成員將美軍武器私賣黑市，各地軍閥為了領取更高額的補助，甚至謊報軍隊人數。

拜登16日在白宮演說時表示，「我堅持我撤軍的決定，你們還要我送多少美國兒女替阿富汗人打內戰？這場戰爭就連阿富汗部隊都不打算打！到底要葬送多少美國人的性命才值得？」

據悉，塔利班組織與阿富汗總統甘尼，同樣都是來自阿富汗最大族群－普什圖人，為伊斯蘭教遜尼派，過去塔利班在執政時惡名昭彰，不僅嚴重迫害信奉伊斯蘭教什葉派的哈札拉人、公開處決反對意見者、破壞巴米揚省的佛像與史蹟，甚至還拒絕讓女性接受教育，女性須接受更嚴格的伊斯蘭教規範，無法單獨外出，且須套上層層罩袍，若身體部位外露，恐怕遭受公開鞭刑，女權嚴重崩落。

▲中國外交部長王毅7月28日在天津會見塔利班組織代表巴拉達爾。（圖／路透社）

至於各國對於塔利班重掌阿富汗政權的態度，美國強調塔利班在美軍撤退時勿做攻擊行為，否則必遭「毀滅性攻擊」；中國則是第一個表態支持塔利班政權的國家，外交部長王毅甚至早於7月28日在天津會晤塔利班代表巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）；俄羅斯則是處於觀望中；鄰國巴基斯坦則不譴責塔利班暴力行徑，並曾向美國表示，阿富汗問題須靠和平手段解決。

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