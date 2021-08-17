「無可救藥的失敗主義」　民進黨轟趙少康：拿阿富汗唱衰台灣

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班進逼首都喀布爾之際，他選擇離開國土，搭機逃往塔吉克。對此，資深媒體人趙少康指出，阿富汗是台灣前車之鑑，台灣不能再「緊抱美國大腿」，對此，民進黨團表示，這類說法是嚴重誤判情勢，無可救藥的失敗主義。

民進黨17日在臉書發文表示，阿富汗的歷史發展、當前變化與台海情勢完全不同，台灣是民主典範，更和國際民主陣營站在一起，同時也是全球科技產業的重鎮，近來全民更是團結防疫，與長年內戰的阿富汗完全不同，「趙少康應該比較的歷史是1949年國共內戰，國民黨在中國失去民心退守台灣。這一段歷史，趙少康都忘了？」

對於國際情勢，民進黨團指出，世界情勢早已丕變，國際戰略核心已經轉向「抗衡中國」，美國撤兵阿富汗，亦代表未來其戰略重心的轉向，更有機會強化經營印太。趙少康等人無視於國際現實的轉變，卻一昧附和中共大內宣的說法，凸顯與世界脫節的荒謬。

民進黨團強調，台灣擁有堅定守護主權的意志力，蔡英文上任後，更是積極與相同價值理念的國家合作、與民主陣營在一起，趙少康與國民黨卻與中共口徑一致，貶低台灣盟友、反對軍購，「呼籲國民黨不要一昧唱衰台灣、恐嚇人民，散播失敗主義對台灣一點幫助也沒有。」

▼趙少康質疑蔡英文若遇阿富汗狀況如何選擇。（圖／翻攝趙少康臉書）

