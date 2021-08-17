蔡英文盼「台灣舞者要跳進2024巴黎奧運」　文總打造街舞甲子園

▲總統蔡英文期許台灣舞者跳進2024巴黎奧運。（圖／蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

東京奧運甫落幕，中華民國街舞運動推廣協會（SKIP）與文總馬上替2024年巴黎奧運「霹靂舞」暖身，透過線上舉辦全國高中職街舞高峰會「High School High」。總統蔡英文17日在IG表示，台灣舞者在跳進總統府後，能繼續跳到巴黎奧運。

全國高中職街舞高峰會「High School High」文化總會再度與SKIP攜手，打造專屬高中職生的街舞甲子園，吸引多達420人報名，經過競爭激烈的評選後，13日公佈16強名單，將於16日展開為期五天的賽事，而觀賽方式採線上直播。

文總表示，過去一直致力於推廣街舞文化，2017年的影像專案《匠人魂》第3集「反地心引力的街舞夢」，便是紀錄TBC（The Best Crew）舞團團長黃柏青，以他作為一個B.BOY的迷惘和堅持，來看台灣街舞的困境與展望，也打破許多刻板印象，比如街舞其實還可以結合芭蕾、現代舞、甚至舞台劇，是有藝術性、有前景的畢生志業。

另外，文總也曾在2017年協助國慶籌委會邀請台灣街舞團隊「Formosa Crew」及230名台灣街舞好手，在總統府前的國慶觀禮台上演出，那是台灣街舞首次躍上國慶大典；也曾於2019年與SKIP合辦街舞攝影10年回顧展，紀錄台灣街舞的發展史，看街舞如何從次文化走向潮流運動。

▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）



對此，蔡英文也透過IG表示，她還記得2017年時，邀請了台灣街舞團隊「Formosa Crew」及230名台灣的舞蹈好手，在總統府前的國慶觀禮台上演出，這是台灣街舞首次躍上國慶大典。

蔡英文指出，2018年時，也曾經參加過全國制霸大學街舞高峰會，後來我們邀請了冠軍隊伍來總統府表演，讓大家感受台灣年輕人的熱情。

蔡英文認為，台灣的舞者，就是台灣社會充滿活力的代表，希望大家可以給他們支持，追求自己的夢想，「跳進總統府」後，能夠繼續「跳到巴黎奧運」！

▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）

