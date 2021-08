塔利班破例「和女主播面對面」　他驚喊：不可思議！完整訪問曝光

▲ 阿富汗女主播訪問塔利班發言人。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班1996至2001年掌權期間因殘酷折磨女性而惡命昭彰,令國際社會感到擔憂。但他們15日重返執政後數度強調尊重女權,更允許女性主播訪問組織成員,二人在鏡頭前面對面進行談話,在外界眼中幾乎是不可能的場面。

阿富汗24小時新聞頻道《黎明新聞》(Tolo News)女主播阿爾加恩德(Beheshta Arghand)17日在節目中針對首都喀布爾情勢、塔利班佔領政府2天後挨家挨戶搜索一事,向塔利班成員海馬德(Mawlawi Abdulhaq Hemad)提問。《英國廣播公司》(BBC)指出,考慮到塔利班過去統治阿富汗時對女權的壓制,這段訪問令人震驚。

全長約17分鐘的訪談中,海馬德向阿爾加恩德表示,「全世界現在都認知到,塔利班才是這個國家真正的統治者。我依然對於人們懼怕塔利班感到驚訝。感謝真主阿拉,我們完成了預期目標」,儘管有成員為此犧牲,但在戰爭與權力過渡的過程中,死亡人數不超過50人,「這是非常正面的情況。」

海馬德也讚揚塔利班獨眼創始人歐瑪(Mullah Omar)之子雅庫布(Mullah Yaqoob),「他擁有為塔利班發言的權威。他表示,塔利班不該在人群中製造麻煩,這讓阿富汗人鬆了口氣。塔利班聖戰士目前為止沒有造成任何問題,連對這個國家的1%人口都沒有。」

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH