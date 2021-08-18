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社會 社會焦點 保障人權

男大生躲超商走廊脫光！下秒「跑到用餐區」展露身體　他一看傻眼

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲詹男被依法判處拘役。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台南報導

台南一名詹姓男子日前在某間超商的二樓，偷偷將全身衣物脫去之後，再朝著現場民眾展露其身體，誇張的行徑讓現場顧客當場傻眼，嚇得趕忙報警處理。對此，台南地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，詹男日前某日下午，於台南某間超商的二樓，在明知道該處用餐區有客人正在用餐，且可以透過門簾看見廁所走道的情況下，仍是基於意圖供人觀覽之意，故意將門廉拉開，產生一條縫隙之後，接著就在裡面將全身衣物脫光，而詹男將衣物全數脫去後，又大搖大擺地走出廁所，公然朝在場顧客裸露出身體，並做出猥褻行為。

當時一名正在該處用餐的民眾見狀後，被詹男誇張的舉動嚇到，因此趕忙報警處理。對此，詹男被捕後對於案情坦承不諱，且又有證人之證述、監視器錄影畫面截圖7張等足以佐證，因此詹男的犯嫌勘以認定。對此，法官認為，詹男曾因同類型案件於緩起訴期間，卻不知悔悟，再度為了滿足一己私慾、追求刺激，於公共場所裸露身體，還事先觀察附近是否有旁人後才犯案。

法官認為，詹男的行徑已經破壞社會秩序及善良風俗，欠缺尊重他人之觀念，造成被害人心理不適，兼衡其自述犯案時正在大學就讀中、家庭經濟狀況為小康、犯後態度尚稱良好等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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