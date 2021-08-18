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社會 社會焦點 保障人權

台中自助餐老闆遭追砍10多刀！「裝熟男」遭拒　翻臉持刀下重手

記者鄧木卿／台中報導

台中大里區18日中午11時8分發生一起凶殺事件，62歲李姓男子去自助餐店包便當時，經常主動向56歲謝姓老闆勾肩搭背裝熟，但令謝男感覺不舒服，多次嚴詞警告，李男認為受辱，上午持水果刀見謝男就一陣猛砍，謝男見狀拔腿就跑，李男一路追殺20多公尺，砍了謝全身10多刀後逃逸，警方正全力追緝中。

▲▼台中男子持水果刀砍殺自助餐老闆7刀。（圖／民眾提供）

▲台中男子持水果刀砍殺自助餐老闆7刀。（圖／民眾提供）

▲▼台中男子持水果刀砍殺自助餐老闆7刀。（圖／民眾提供）

警消上午11點多獲報，大里區塗城路一家自助餐店發生凶殺案，救護人員到場發現謝男手腳和背部有10多處刀傷，經緊急包紮送醫，意識清楚，所幸沒有傷及要害。

據了解，李男常到自助餐包便當，每次去店裡都會主動對謝男勾肩搭背，狀似感情很好，但謝男不領情，覺得只是做生意而已，多次嚴詞拒絕，李男面子掛不住，上午騎機車前往自助餐，水果刀就放在腳踏墊上，一見謝男就是一陣猛砍，謝男逃出店外，李男在後狂追，追了20多公尺後，砍了謝10多刀後逃逸。

亞大醫院表示，謝姓傷者到院意識清醒，但檢查發現主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等十多處有嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨，經緊急處理後，目前正由骨科醫師手術中。

警方表示，已掌握李男行蹤全力查緝，並將依殺人未遂罪嫌送辦。

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