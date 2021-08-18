國民黨主席4人爭霸時程一次看　9月25日投票、10月31日交接

▲國民黨主席戰力、選舉時程一次看。（圖／記者許立昕整理製表）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選戰正式開打，目前正式登記的包含爭取連任的現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中與彰化縣前縣長卓伯源，國民黨預計27日前完成號次抽籤，9月25日正式投票。

依據國民黨規劃， 8月16、17日開放登記，8月19日公告黨主席、黨代表候選人名單後，預計8月27日前進行候選人號次抽籤，9月25日為投票日，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。

朱立倫在16日搶頭香完成登記，找來軍系大老、國民黨前副主席陳鎮湘、智庫副董連勝文辦公室發言人錢震宇等人陪同，另有一群青年軍力挺。

力拚連任的江啟臣，17日登記時提出新任五大目標。一、國民黨兩項公投全數過關；二、邀請「領袖級」特使解凍兩岸交流；三、2022執政縣市15PLUS；四、提出明星級的不分區前三名單振奮社會；五、2024總統造王、國會過半」。他承諾，其中只要一項未達成就辭職下台。

張亞中長期主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，17日登記時提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，稱若當選會以此版本與中國共產黨進行對話協商。卓伯源17日登記找來「亞洲統神」站台，他表示人民需要疫苗、紓困，要安居樂業的生活，但台灣民主失衡，民進黨聽不進人民聲音，要替人民平反。

國民黨主席2016年補選時，未舉辦辯論會，僅有政見發表會；2017年黨主席改選時，共有吳敦義、潘維剛、韓國瑜、郝龍斌、詹啟賢、洪秀柱等6位候選人，當時舉辦過2場辯論會。

對於辯論會，朱立倫表示，只要能讓候選人說明對黨的想法，任何的方式、形式都可以接受；江啟臣則強調，不排斥辯論；卓伯源曾公開表態，盼透過政見辯論會，向黨員報告理念；張亞中並未對辯論會特別說明。