沒有1949的台灣「國民黨還能去哪裡？」　基進黨反問朱立倫

▲基進黨痛批朱立倫。（圖／翻攝基進黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席參選人朱立倫「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」一段發言，引起了激烈的朝野論戰。基進黨臉書粉專於18日發文回擊表示，「沒有1949的台灣，國民黨還能去哪裡」。

基進黨表示，近日藍營「今日阿富汗，明日台灣」是錯誤的類比，把逃難、流亡腦補成正義之師保家衛國，甚至反過來要求提供庇護的土地的居民要感謝這群難民，「這樣乞食趕廟公的無恥境界，中國國民黨絕對是唯一」。

基進黨認為，1949年的國民黨，就是一群因貪腐潰敗來台灣的武裝難民權貴，在台灣進行殖民侵略統治，利用台灣的資源人力為苟延殘喘的ROC體制輸血。

基進黨質疑，國民黨看待1949年國民黨退守台灣的觀點，完全就是殖民者俯視台灣人的體現。基進黨據此提問，這群人是否會真心推動任何有利於台灣的政策？是否有資格作為台灣人民政治上的選擇？

基進黨表示，不論國民黨滿口反共當年勇，現在的事實就是早已投懷送抱，淪為中共利益的延伸，甚至時不時做「中國攻台時，願不願意上戰場」的民調來唱衰國防意識、唱衰國軍，「到底是誰正在削弱台灣對抗中國的本錢？」

基進黨強調，1949沒有國民黨，台灣會不會被中共侵略我們無法猜測；但國民黨沒有台灣這個後方基地，早就跟ROC一起滅亡在太平洋上。更表示國民黨炒作「疑美論」、創造「九二共識」，就是要強制維繫台灣與中國道統的連結。

基進黨表示，真正的自助，唯有建立以台灣為主體，保衛基本人權、民主制度、共同體存續的堅強意志，在辨明敵我上超前部署，才是台灣從阿富汗民主政府潰敗的事件中看到的啟示。