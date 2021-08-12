YouTube出現前都看什麼？　鄉民喊「1平台」以前超紅：大學生最愛

▲以前用電腦看影片不太方便。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



記者黃可昀／綜合報導

YouTube目前是最多人使用的影音串流平台，大家都習慣吃飯時配個短片來看，不過在YouTube發明以前，如果想用手機看網路影片該去哪找呢？有網友就好奇，「有人有記得在YouTube還沒出現之前，影片到底都存在哪裡嗎？」

原PO在PTT表示，自從YouTube被Google收購以後，「無庸置疑它已經成為是全球第一大影音網站」，目前各國看影片都習慣使用YouTube，不過在它出現以前，大家如果想看網路影片都透過什麼網站，「印象中以前部落格有影片上傳功能，不過畫質都很差 廣告還一大堆。」

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▲現在手機拿起來就有看不完的YT影片。（圖／記者許宥孺攝）



不少網友提到「PPStream」有一段時間很流行，但沒多久就沒落了。其他人紛紛點名，「Real player，知道的都老人臭」、「其實以前很少看影片，會威力導演就能混飯吃」、「FOXY」、「之前都是下載下來用播放器看阿」、「PPStream 以前大學生最愛」、「一堆人架ftp，不然就要靠p2p傳輸」、「土豆網」、「U4網啊」、「PPS根本就是netflix始祖，可惜是盜版。」

也有網友提到，以前看影片沒有現在這麼方便，必須用windows media player進行播放，直到出現整合播放器看影片才變方便，也帶動YouTube的風靡。此外，拍攝工具的進步也連帶促進YouTube發展，大家用手機就可以拍影片上傳，門檻和成本都很低，影片種類就越來越豐富，加上現在大家使用手機瀏覽影音比較多，促使YouTube成為霸主。