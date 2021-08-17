5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌：民進黨政府會傾聽民意

▲前總統馬英九 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院長蘇貞昌力推「發券」振興經濟，前總統馬英九辦公室也發佈新聞稿，表示振興不該發券，而是採用快速又實惠的現金才好。對此，蘇貞昌17日也做出回應。

馬英九2008年因全球金融海嘯推出面額3600元的消費券時，時任民進黨主席的蔡英文（現為總統）、立法委員賴清德（現為副總統）都反對並批評，蘇貞昌也在今年5月痛批消費券對經濟沒有幫助。

5倍券免付1000元的政策轉彎，被網友酸本質回歸「消費券」，兩者根本沒有差別。對此，馬英九17日表示，他很感謝大家說還他公道，但「還馬英九公道不重要，要讓民眾有公道」。

此外，馬辦16日也曾發出新聞稿，強調台灣目前需要的是紓困而非振興，且疫情影響不適合群聚，發現金是快速又實惠的方式，呼籲蔡政府不要本末倒置。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



蘇貞昌17日到嘉義視察蒜頭糖鐵延伸計畫，面對記者提文「5倍券確定不發現金，網路上說不是消費券？馬辦認為還他公道」一事，蘇貞昌表示，「我們注意到『過去政府』各種政策的形成，有些時候當政者不會注意民意反應」，「民進黨政府就是最注意民意及接地氣，政府在形成政策的過程中，我們會從政府有的資料及資源做考量。」

蘇貞昌說，大家都注意5倍券是非常好的事，會整合各方的意見，且5倍券是「會長高長胖的現金」，因為廠商、地方政府也都說會加碼跟進，會有很大的紓困及振興作用，數位方面也希望大家期待。

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