　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌：民進黨政府會傾聽民意

▲▼馬英九出席「飛虎：陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會 立法院 作者彭斯民 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院長蘇貞昌力推「發券」振興經濟，前總統馬英九辦公室也發佈新聞稿，表示振興不該發券，而是採用快速又實惠的現金才好。對此，蘇貞昌17日也做出回應。

馬英九2008年因全球金融海嘯推出面額3600元的消費券時，時任民進黨主席的蔡英文（現為總統）、立法委員賴清德（現為副總統）都反對並批評，蘇貞昌也在今年5月痛批消費券對經濟沒有幫助。

5倍券免付1000元的政策轉彎，被網友酸本質回歸「消費券」，兩者根本沒有差別。對此，馬英九17日表示，他很感謝大家說還他公道，但「還馬英九公道不重要，要讓民眾有公道」。

此外，馬辦16日也曾發出新聞稿，強調台灣目前需要的是紓困而非振興，且疫情影響不適合群聚，發現金是快速又實惠的方式，呼籲蔡政府不要本末倒置。

▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

蘇貞昌17日到嘉義視察蒜頭糖鐵延伸計畫，面對記者提文「5倍券確定不發現金，網路上說不是消費券？馬辦認為還他公道」一事，蘇貞昌表示，「我們注意到『過去政府』各種政策的形成，有些時候當政者不會注意民意反應」，「民進黨政府就是最注意民意及接地氣，政府在形成政策的過程中，我們會從政府有的資料及資源做考量。」

蘇貞昌說，大家都注意5倍券是非常好的事，會整合各方的意見，且5倍券是「會長高長胖的現金」，因為廠商、地方政府也都說會加碼跟進，會有很大的紓困及振興作用，數位方面也希望大家期待。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
68歲女星宣布懷孕！　孩子爸29歲「被tag才知道」傻了
票選最難吃泡麵　網點名這一款：沒有之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌：民進黨政府會傾聽民意

美國投資20年…陳文茜分析「阿富汗被拋棄」內幕　網：台灣醒醒吧

王浩宇嗆時力「高雄三民區選議員」　目標拉下他！當事人：算計太多

美撤在台美軍　江啟臣：兩蔣保今日安康…國民黨執政不會變阿富汗

一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝：一定好好運用

台灣要當「以色列還是阿富汗」　李正皓：為自己而戰美國永遠挺你

連勝文辭國民黨智庫董事　「黨內選舉恪守中立」

確診者到天母家樂福吃爭鮮　北市證實：要求停業3天、暫停內用11天

副參謀總長遭爆超帶7條菸　國防部下令：公務出國勿買免稅商品

吳思瑤批國民黨「敢提不敢當」　奉勸「當個負責任的作秀者」

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

楊洋一講「小可愛們」就大笑場XD　「樹上唱RAP猜字」大家都知道！他傻眼了

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌：民進黨政府會傾聽民意

美國投資20年…陳文茜分析「阿富汗被拋棄」內幕　網：台灣醒醒吧

王浩宇嗆時力「高雄三民區選議員」　目標拉下他！當事人：算計太多

美撤在台美軍　江啟臣：兩蔣保今日安康…國民黨執政不會變阿富汗

一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝：一定好好運用

台灣要當「以色列還是阿富汗」　李正皓：為自己而戰美國永遠挺你

連勝文辭國民黨智庫董事　「黨內選舉恪守中立」

確診者到天母家樂福吃爭鮮　北市證實：要求停業3天、暫停內用11天

副參謀總長遭爆超帶7條菸　國防部下令：公務出國勿買免稅商品

吳思瑤批國民黨「敢提不敢當」　奉勸「當個負責任的作秀者」

霍尊反爆陳露索討250萬！業界悄刪除「抵制公告」　網驚：反轉了？

七夕過後「成功脫單」3星座公開　天蠍桃花爆棚…第1名捕獲理想型！

買威力彩「7個號碼離奇相同」！　網一看驚喊：中獎了

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」濃煙沖天

雷／日版《她很漂亮》重現下雨名場面！中島健人緊抱小芝風花…傘GG了

4個月前高調邀頂流加盟！　最衰陸綜「2嘉賓出事遭封殺」網開酸了

奪冠功臣陳文杰怕對不起林桑　還被念「打球沒有靈魂」

C-17運輸機「硬擠640人」　美軍：超出計劃但仍放飛

快訊／台中200萬名車「撞翻4車」爛掉！4人受傷　現場畫面曝光

比佛利40小時內被交易2次　「剛效忠灰熊」又被送到灰狼換2前鋒

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

政治熱門新聞

美國投資阿富汗20年…陳文茜曝失敗內幕

「陳時中讓聯亞洗三溫暖」　鄭麗文：凸顯一件事

共機運8直接穿越台灣公告「靶區」　嚴重挑釁我軍演習

有確診足跡！北市要求「饗饗」暫停11天內用、僅能外帶　匡列81人採檢

新北「花蓮旅遊團」在北市足跡曝光

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌回應了

一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝

統神痛批陳時中卡疫苗　高房價、高物價、出生率低如狗

連勝文辭國民黨智庫董事

LIVE／新北＋2！花蓮旅遊團感染源待釐清　侯友宜最新說明

王浩宇怒嗆「高雄三民區選議員」

確診者到天母家樂福吃爭鮮　北市證實

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

快訊／被新北「花蓮旅遊團」傳染！北市匡列223人採檢　新增1人確診

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

手搖飲連14天「人氣飲品買1送1」

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

3個月娃臉「狂冒粉肉芽」！醫驚喊長菜花　感染源是爸爸

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！網一看驚豔了

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面