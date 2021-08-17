連勝文辭國民黨智庫董事　「黨內選舉恪守中立」

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文今（17）日在節目公開力挺國民黨前主席朱立倫，並透露可能辭掉智庫董事，晚間即在臉書表示，國民黨內部選舉即將開始，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，在此呼籲黨中央相關單位所有同仁，應在黨內選舉中，嚴格遵守中立，別因黨務不中立造成黨再度分裂，若無法維持中立就應離職，為了貫徹這個理念，在此宣布「自即日起，辭去國家政策研究基金會（國民黨智庫）副董事長及董事職位」。

連勝文首先對一起奮鬥的智庫同仁表達感謝，接著指出，國民黨現今，在資源奇缺的情況下，部門間的協調與合作極為重要，而他於智庫任職期間，看見智庫與黨內其他部門，在橫向聯繫上的困難，這是所有組織管理上的難題，問題的解決有賴黨中央高層透過溝通、協調來建立各部門間有效的橫向聯繫，並確實執行相關決議，才能整合黨有限的資源，也不會像現在黨內各部門，再加上地方，變成多頭馬車、各吹各調，無法發揮整體的戰力。

連勝文舉例，智庫從去年中即已準確預測，今年台灣疫苗將極度短缺，並將相關訊息多次於黨內會議提出，而這些判斷是包括他及智庫同仁，在研究國外資料，以及與國內學者、專家、業者多次訪談、座談，並舉辦大型論壇後所得出的結論，但黨內某些同仁，認為不要「逆時中」，也不太重視相關意見，甚至在疫情爆發前某次黨內會議中，某部門同仁可能是被民進黨認知作戰迷惑，或被綠媒網軍洗腦，居然批評他所主張購買的BNT是大陸疫苗，且智庫所提之疫苗護照問題，都是在講中國疫苗，「這種發言，真令人氣餒！」

連勝文表示，去年已發現國產疫苗的許多問題，並主張黨內應基於科學，對該議題有較一致的論述，但也無法引起黨內重視，而日前黨中央按鈴申告衛福部圖利高端，但與黨高層關係密切的同仁，卻主動宣告要接種高端疫苗，這種情況著實令黨內不知所措，也讓大家不知道在這議題上，黨的立場究竟為何？是否還要持續關注此議題？

連勝文指出，國民黨智庫過去乃是兩岸交流重要的「二軌」管道，也曾與對岸智庫共同探討許多重要的議題，然而過去一年多，因新冠疫情的阻撓，同時因顧慮黨中央真正的想法，相關交流幾乎全部中止，「此點頗令我感到遺憾！」兩岸互信的建立極為困難，未來若要重新開始交流，恐怕要花更多心力！

連勝文提到，智庫所持續做的各種民調及大數據分析，皆顯示兩岸的問題絕非國民黨面臨的唯一挑戰，而92共識也不是2020年敗選，以及去年高雄市長罷免投票的主因，故國民黨在面對兩岸議題時，不能永遠只是害怕自己被抹紅，甚至在部分議題上，直接跟進對手。

連勝文提及，以採購BNT疫苗為例，這種救人命的事情早已超越個別政黨利益，錯失超前部署的機會，又因顧慮會被抹紅，在關鍵時刻無法當機立斷，那就只能眼睜睜看著別人變成英雄，而國民黨卻被批評成「防疫一事無成」，令人扼腕。

連勝文表示，做的各種民調中也顯示，國民黨地方縣市首長民意支持度非常高，與黨的支持度，存有相當落差，而這種落差似乎已經變成一種趨勢，這對明年選舉，會產生何種衝擊？「我真的很擔心，若這種趨勢持續下去，國民黨未來恐怕連募集資源都很困難！」

連勝文還說，政治家應重視的是個人聲量？還是組織整體未來的生存與發展？人都喜歡掌聲而害怕噓聲，但當處在逆境時，若不能堅持對的原則而隨波逐流，那終究也只能小打小鬧，最終變成進退失據，左右為難，「我相信，不管多困難的環境，堅持黨共同的理念，咬緊牙根，再大的狂風暴雨，終究也會過去！再次感謝智庫所有同仁，並感謝所有與我們合作的朋友！！再會！l」