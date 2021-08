快訊／連勝文宣布棄選國民黨主席　1966字曝「我有我的苦衷」

▲連勝文。(資料照/記者林敬旻攝)

記者蘇晏男/台北報導

國民黨主席選舉9月25日登場,原宣布「考慮參選」的國民黨智庫副董連勝文,今(5)日下午透過臉書發表1966字長文,宣布因考量爸爸、前副總統連戰罹癌病況,決定退出選戰。

他也揭露,連戰今年五月因身體不適住院時,當他看到父親躺在病床上的那一刻,才真正意識到,父親的年紀真的大了!尤其是當父親手上打著點滴,發著近40度的高燒時,「看到我卻依然用虛弱的口氣,關心我基層拜訪的情況,剎那間我的內心真是百感交集!」

連勝文說,「所以各位支持我的好朋友,請原諒我!於私方面,我有我無法持續黨主席競選活動的苦衷!」

連勝文臉書全文如下:

首先,我要感謝過去七、八個月內,所有支持我及協助我的黨內先進及戰友們!這段日子中我跑遍全台灣,參與了至少上百場黨員座談及地方拜會活動,我也要感謝所有黨內的前輩及好友們,願意耐心傾聽我闡述對於國民黨未來發展的想法!

從今年五月開始,台灣因為民進黨的失策,開始一連串災難!民進黨3+11的荒謬錯誤,導致台灣本土疫情大爆發,至今仍無法完全平息,也因此影響到我原本的規劃!

由於民進黨的亂政,台灣陷入極度欠缺疫苗的慘狀,如今又發生疫苗空窗期,這種很多人打了第一劑卻不知何時能打到第二劑的困境!而面對Delta病毒的威脅,台灣不知道何時才能達到疫苗接種率八成的群體免疫!在這種情況下,台灣社區仍然有隱形傳播鏈,及不明感染源的確診者,尤其是在與我關係最密切、政治上對我最重要的雙北地區,仍然有不知道多少無症狀者潛伏於社區!而新冠病毒對長輩及身體患有重大疾病者的威脅極大,因此我若持續競選活動,維持過去那種到處跑,有票就去拜的衝刺模式,所謂不怕一萬、只怕萬一,若是我在過程中不幸染疫,再進一步傳染給家中的長輩,這將是我一生都無法承受的災難,我一輩子也無法原諒我自己!

我的父親一直都是位個性堅毅、樂觀而且沉著的人!從小在我心目中,他的身影就有如同巨人一般,而他於今年五月因身體不適住院時,當我看到他躺在病床上的那一刻,我才真正意識到,父親的年紀真的大了!尤其是當他手上打著點滴,發著近40度的高燒時,看到我卻依然用虛弱的口氣,關心我基層拜訪的情況,剎那間我的內心真是百感交集!所以各位支持我的好朋友,請原諒我!於私方面,我有我無法持續黨主席競選活動的苦衷!

而我在過去曾提出「專職黨主席」的想法,在地方拜訪過程中,許多前輩提醒我,專職黨主席牽涉到黨章的修正,黨內現況很難通過,所以我也說過,考量政治現實,只要能夠在黨內中央選舉提名制度中,建立利益衝突迴避機制,我也可以接受!很高興我的想法能夠獲得一些志同道合朋友的認同!

我並不會像某些媒體所言,不選就不去堅持我的理念,因為「自私」這兩個字,是國民黨現今所有困境的起源,未來的我,還是會持續推動我心中「無私」的理念!

民進黨的惡行惡狀,令許多民眾憤怒不已,讓民進黨的支持度大幅滑落,但國民黨作為最大的在野黨,支持度卻也一同滑落!不管是黨外的民調,或是近期黨內委託中立機構所做的最新民調,都顯示出國民黨的支持度,只有維持在20%左右,有時甚至更低!但國民黨籍縣市首長的平均支持度卻超過三成,有些首長甚至更高,表現遠遠超過民進黨的縣市首長!而民進黨縣市首長與民進黨的支持度,大約都在26%左右,但國民黨籍縣市首長與國民黨本身的民調卻存有巨大落差,原因為何?而若這種趨勢一旦成形,未來國民黨籍縣市首長只會更與黨中央保持距離,以免黨中央變成拖油瓶,這會變成一種惡性循環,在明年選舉當中,黨中央不但無法幫助本黨各地的候選人,甚至連募集資源都有困難!大家自尋生路的結果,這個黨只會變得更糟,不會更好!

擔任國民黨主席,注定是個苦差事,尤其在逆境當中,更是毀多於譽!擔任主席的人若沒有這種覺悟,還想把這個職位當做踏腳石,那做任何事,都只會先想到自己的得失,最終就是進退失據、左右為難!作為黨的領導人,在基本原則上絕對不能搖擺,在逆境當中必須挺住,在狂風暴雨襲來時,也絕不能選擇隨波逐流,因為這樣的作法,並不會增加國民黨的支持度!

從民調上看來,本黨在許多關鍵議題上採取模糊化甚至跟進對手的做法,並未增加我們的支持度,黨的支持度反而維持在低點,也讓我們的支持者更加失望!

因此我要強調,兩岸和平、降低雙方敵意,確保台海局勢穩定,這是國民黨的資產,不是負債!黨內若有人認為2020年的慘敗全因兩岸問題導致,那是以偏概全,也忽略了國民黨內包含人事、制度等一樣甚至更嚴重的問題!如果有人認為國民黨今天的困境,只有「被抹紅」,那經過一年來的嘗試,似乎並沒有解決問題!而各種以科學為基礎的民調也顯示,國民黨在特定族群中的低支持度,兩岸問題也並非唯一因素!

作為黨的領導人,我們不能被敵人所牽制,因為當敵人具有「瞬間變臉」的特異功能時,就會產生在大陸鄭州發生嚴重水災時,蔡英文公開跳出來溫暖問候,國民黨卻是低調冷漠以對,這種令人錯亂的畫面!

沒有2022,就沒有2024!我自認在過去的公職選舉當中,對民意代表的輔選相當有經驗,也有許多成功的案例,但對於縣市首長的輔選,雖然我自己曾是候選人,但在雙北以外的區域,許多有關地方自治的事項,黨內的確有人比我更加熟悉。也因此,於公方面,為了讓國民黨在2022年關鍵一役中勝選,我可以去支持與我理念比較相近、做事方法也比較正確的黨內同志,以小我的忍讓,去成就大我的成功!

再次感謝所有支持我、鼓勵我以及陪我一路奮戰的兄弟姊妹及長輩們!作為國民黨的志工,我仍舊會持續的關心、幫助這個黨,我也相信國民黨必將再度執政,重返榮耀,帶領台灣突破困境!We came through, and we shall return!

