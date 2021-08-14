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遭假訊息抹黑跨海提告還清白！　連勝文嘆：黨內無人願意聲援我

 ▲國民黨智庫副董事長連勝文專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨智庫副董事長連勝文表示，今年7月遭一位用日本假名的人士投書日本東洋經濟周刊，根據民進黨網軍捏造的訊息，誣指他投資大陸疫苗公司，並主張進口大陸製疫苗，且呼籲放鬆對大陸製疫苗的管制，但報導曝光後黨內卻沒有人願意聲援他，自己透過律師跨海征討，讓該家媒體修正錯誤報導。

連勝文今（14）日表示，「欺壓我者、雖遠必誅！」有關他的錯誤訊息及惡意的假新聞，不管起源何處，必追擊到底！透過律師跨海征討，經過一陣攻防，此日本媒體於上周正式表達，該篇報導內容根本「無法證實事實關係」因此修正(correct)相關錯誤的報導！

連勝文指出，近年來，民進黨以出口轉內銷的手法，即透過名不見經傳的國內外鷹犬，以「讀者投稿」的方式投書國外媒體，內容皆是詆毀國民黨，並攻擊反對人士，希望用這種混淆視聽的方法，塑造外國媒體皆是支持民進黨的假象！「而這次我就是要打擊他們這種惡劣的手法，讓他們知道不是每個國民黨人都可任人踐踏！」

不過，連勝文說，相關報導出現後，國民黨高層即私訊他該篇文章，並附上其友人之評論，「但黨內幾乎無人願意聲援我，所以我只能回答『欺壓我者、雖遠必誅！』，而我也做到了！」

連勝文也提到，最早在台灣誣指他投資並主張進口中國製疫苗的綠媒，也於今年5月21日被NCC認定為「假新聞」！相關民刑訴訟仍在進行中。而某位談論該疫苗事件的名嘴，也於上周透過律師正式道歉，尋求和解，這也再次證明，這些亳無實證的詆毀，無論在國內外，都是違法行為。然而道歉又有什麼用？傷害早就已經造成了！

連勝文強調，追求短期的聲量，沉迷於虛幻的掌聲，同時因為害怕噓聲而不敢堅持做對的事，這已經變成了台灣某些政治人物的通病！再加上惡質媒體及網軍的助紂為虐，導致我們的社會經歷了一場又一場的災難！這才是真正台灣人的悲哀。

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