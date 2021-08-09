霹靂舞納下屆奧運　協會理事長連勝文盼政府重視

記者杜冠霖／台北報導

霹靂舞8日確定納入2024巴黎奧運比賽項目，國民黨智庫副董事長連勝文同時也是中華民國霹靂舞協會理事長，連勝文表示，台灣霹靂舞選手在世界上的成績非常不錯，希望政府重視這個很可能奪牌的項目。

身兼中華民國霹靂舞協會理事長的連勝文9日在國家政策研究基金會「為我運動健兒鋪上更給力的道路」線上記者會表示，台灣的霹靂舞選手在世界上的成績不錯，過去青奧就差點進入前四強，但可能政府不太了解霹靂舞，早年曾鬧出政府官員建議霹靂舞加入土風舞協會的笑話。

霹靂舞將納入2024巴黎奧運比賽項目，連勝文表示，霹靂舞不靠身高跟體重，只要努力就有機會成功，霹靂舞納入奧運項目非常令人期待，其實街舞或霹靂舞，已是台灣高中、大學社團的熱門活動之一，但過去因為很多人認為霹靂舞或街舞是年輕人的街頭活動、是不入流的項目，但納入奧運後，很多人可能就想來分一杯羹。

連勝文表示，目前台灣除中華民國霹靂舞協會外，還有很多民間社團，如何整合很重要。最怕就是當霹靂舞納入奧運項目後，對有些人來講是有利可圖，反而會讓事情變複雜。霹靂舞是新興的運動項目，裁判的培育也很重要。

熱愛霹靂舞的連勝文也不吝於在公共場合，過去曾在桃園街舞大賽上，solo一段街舞表演，讓全場民眾嗨翻天，被問到是否有機會代表國家出征2024巴黎奧運時，連勝文笑稱，除非有中年奧運或老年奧運，否則他應該無法參加。

而台灣霹靂舞在國際舞台上早已戰功彪炳，其中又以Formosa Crew最為知名，擁有與國際爭霸的實力，對於霹靂舞納入巴黎奧運，國內也在2年前就開始布局，目前已有超過30名以上C級教練，今年至今已舉辦6場積分賽。

▼傳聞中連勝文是舞林高手。（圖／記者湯興漢攝）





