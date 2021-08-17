每年5萬ETC欠費人遭強制執行　8／18起3萬元以下開放超商繳款

▲今年8月18日起，積欠國道通行費移送強制執行案件，若欠繳金額在3萬元以下者，可以至各超商通路進行繳費。示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

交通部高速公路局今（8/17）表示，今年8月18日起，針對積欠國道通行費移送強制執行案件，若欠繳金額在3萬元以下者，可以至各超商通路進行繳費。另外，高公局也統計，每年約有5萬戶車輛因欠費ETC遭強制執行，最年欠費大戶約10萬元，欠費大戶多為運輸業跟貨運業。

為提升繳款便利性，高公局業務組長劉逢良表示，8月18日起針對積欠國道通行費移送強制執行案件，金額在3萬元以下者，可至各超商通路進行繳費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局統計，通行欠費多屬小額，民眾若欠費經掛號信件催繳及依法開罰仍未繳納，後續會移送法務部執行署進行強制執行，每年遭送執行欠費義務人，金額在2萬元以下高達98%，為方便欠費者繳費，108年實施超商代收2萬元以下之傳繳案件以來，約有6500個義務人至住家附近超商繳款，免除至銀行匯款或親自至機關繳費困擾。

為擴大繳費便利性，高公局說，欠費傳繳案件在3萬元以下，也可在收到執行署傳繳通知的繳費期限內，至全國五大超商繳款，且免收手續費；但欠費逾3萬元，仍需至移送機關如高公局各分局或執行執行分署繳納，或以購買郵政匯票寄至或逕以指定帳戶匯款至移送機關。

高公局呼籲用路人多加利用便利、環保及免接觸式的電子收費服務，透過申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享帳戶足額通行費9折優惠，也避免衍生後續補繳、欠費罰單或遭移送強制執行等情事。