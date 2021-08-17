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中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險　玄奘曾騎大象經此返唐

▲中阿邊境瓦罕走廊。（圖／CFP）

▲中阿邊境瓦罕走廊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

阿富汗塔利班政權建立後，對周邊情勢及區域穩定帶來變化，有輿論指出，與其相鄰的中國大陸在反恐作為上也將出現挑戰。不過，從中阿邊境的海拔4000公尺「瓦罕走廊」及帕米爾高原複雜地形形成的天險來看，自古以來便只有古絲路通道能穿越而過，解放軍也派駐高原適應兵種駐防，恐怖份子經此竄入大陸境內實屬不易。

▲▼塔利班武裝組織分子。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班武裝組織建立阿富汗新政權。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，廣義的「瓦罕走廊」（Wakhan Corridor）平均海拔4000公尺以上，屬於高寒山區，除6、7、8三個月外，均為大雪封山期。中阿接壤的邊境地區皆為人跡罕至的荒漠高原，地勢複雜，氣候惡劣，不適合人類生存，僅有數條古道能穿越邊境。

「瓦罕走廊」自古以來便是絲路的分支，唐代玄奘法師於西元641年印度求法返程時，便是騎著古印度王贈送的大象經此古道返回唐朝。包括馬可波羅、斯坦因等知名探險家也都曾在「瓦罕走廊」一帶留下足跡。

▲唐代僧人玄奘法師。（圖／CFP）

▲玄奘法師西行取經返唐便是經由「瓦罕走廊」古道。（圖／CFP）

不過，對於「瓦罕走廊」一詞，復旦大學中國歷史地理研究所教授侯楊方認為是近代的誤用。他指出，「將西起中阿邊境的瓦罕基爾山口，東至公主堡長達90公里的塔克敦巴什帕米爾稱為瓦罕走廊是錯誤的。」

侯楊方表示，人們通常認為中國境內的「瓦罕走廊」實際為新疆塔縣的卡拉其古河谷，它屬於塔克敦巴什帕米爾，並不屬於阿富汗的瓦罕地區。侯楊方強調，「瓦罕走廊」更像是一種文學化的表述，由於瓦罕地區整體形狀類似走廊，實際從歷史地理的意義而言，這個稱呼是完全不準確的，稱為「瓦罕谷地」更為合適。

至於阿富汗政權更迭後，對該區域形勢造成的衝擊力仍有限，除塔利班政府與北京政府保持密切溝通聯繫外，該區地理環境也較為複雜，武裝分子不易滲透，同時，解放軍在該處邊防也有能適應高原氣候的兵員駐守，恐怖份子很難大規模經此潛入新疆。

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