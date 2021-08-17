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阿富汗人忙逃命　塔利班卻「瘋玩碰碰車」！攻下首都秒衝遊樂場

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班在15日推翻阿富汗政府的政權後，民眾就因為害怕塔利班的鐵腕治國作風倉皇而逃，不過卻有外國記者與民眾直擊，驅逐了甘尼（Ashraf Ghani）政府的塔利班，在面對美食、健身設施和遊樂園時，瞬間變身小孩瘋狂玩樂，與正在逃亡的阿富汗民眾形成強烈對比。

▲▼阿富汗難民爆逃亡潮，但塔利班卻愉悅地在喀布爾遊樂場玩碰碰車。（組圖／路透、翻攝自Hamid Shalizi推特）

▲阿富汗難民爆發逃亡潮，但塔利班卻愉悅地在喀布爾遊樂場玩碰碰車。（組圖／路透、翻攝自Hamid Shalizi推特）

綜合《太陽報》與澳洲新聞網報導，路透社駐喀布爾記者沙立茲（Hamid Shalizi）17日在個人推特上公開了數段影片指出，一群塔利班武裝分子在拿下喀布爾後，就立刻湧入當地的遊樂園，高興地玩起了旋轉木馬和碰碰車。

從影片可見，儘管這些武裝分子手上的突擊步槍與遊樂場十分違和，但這些攻起城來勢如破竹的男人們，除了在玩旋轉木馬時大聲嬉鬧，還在開碰碰車時頑皮地相互撞擊，在遊樂場裡顯露出他們難得的童真一面。

另外也有民眾在網上表示，在塔利班佔領了阿富汗政府的總統府後，不少人都對裝潢精美、金碧輝煌的總統府大為吃驚，於是這些武裝分子便高興地在總統府內開起了「同樂會」，圍坐一堆享受府內的美食。

還有民眾po出影片指出，有部分塔利班成員也跑到總統府內的健身房，不斷擺弄這些新鮮的健身器材，影片中還可見一名男子興致高昂地在鏡頭前扭起身子，完全不見他們在進攻時的勇武凶悍。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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