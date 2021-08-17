被阿富汗戰況震懾！鄉民喊出「兵役該改回2年」：人終究只能靠自己

▲目前役期是4個月。（圖／陸軍司令部）



記者黃可昀／綜合報導

阿富汗被塔利班佔領的新聞令國際關注，PTT也罕見地出現多篇討論文，鄉民都非常關心阿富汗現況，這事件讓不少台灣網友反思，「人終究只能靠自己，美國仁至義盡說走就會走」，無法永遠仰賴其他國家撐腰，因此是否該加強軍事訓練，「把役期改回兩年？」

原PO在PTT表示，從阿富汗變天的事件中，他體悟到國家終究只能靠自己，即使現階段有強國武力撐腰，但也難保不會某天就失去援助，在國際間形成孤立無援的處境，為了避免這狀況，他提議把役期改回2年，提升我國的防禦力，「台灣是不是該考慮把縮到快變夏令營的兵役調整回來？」

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▲塔利班政權已控制住阿富汗。（圖／路透）



不少網友支持役期至少要1年以上，現在4個月看起來像走形式而已，訓練內容也必須要重新調整，「早該改了」、「至少一年吧 ，4個月夏令營超蠢政策」、「肯定該改的呀，改回兩年我回去補一年」、「可以考慮男女都當，役期要研究一下，訓練內容也可以調整吧」、「改回一年吧我覺得，四個月乾脆不要當」、「支持，還要溯及既往。」

不過網友都覺得這在執行層面有困難，突然把役期從4個月改回2年會引發巨大反彈，現階段看起來也沒必要，「國軍多缺人，百姓連幫助政府軍都不想」、「上課都要九點半了，覺青不會同意的啦」、「改兩年沒人願意上戰場有屁用」。