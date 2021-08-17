趙少康轟民進黨「一場仗都沒打過」　好意思檢討守下台灣的國民黨？

▲趙少康質疑民進黨對阿富汗態度。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

隨著阿富汗事件延燒，朝野開始爭執台灣若遇到類似情況應如何反應，綠營更痛批1949年時就是國民黨逃跑的。對此資深媒體人趙少康17日時於臉書發文回擊，表示民進黨一場仗都沒打過，卻只會迴避問題甩鍋國民黨。

趙少康表示，國民黨1949年撤退到台灣前經歷過抗日戰爭、國共內戰，撤退後又打了古寧頭戰役、93砲戰、823砲戰後守下台灣。因此國民黨雖然戰敗退到台灣，但卻守下台灣不被共產黨蹂躪、寫下舉世肯定的經濟奇蹟。

趙少康強調，若沒有國民黨當年的死守頑抗，不會有現在的民主台灣。也是因為國民黨深知共產黨為達目的不惜發動戰爭，更清楚現在的美國只會為了自身利益制定國際戰略，才想問問蔡英文到底要戰、要和，到底能不能依賴美國的奧援當護身符。

趙少康認為，蔡政府玩弄兩岸敵對獲取政治利益，將人民生命財產當兒戲，一場仗都沒打過的民進黨，卻用「1949國民黨逃跑」這種去脈絡化、罔顧歷史，且迴避問題的方式甩鍋國民黨，簡直反智。

趙少康質疑，民進黨拿1949年的國民黨照片取笑現在的國民黨，完全無視民眾對可能成為戰爭畫面主角的憂慮「蔡政府忍心老百姓淪落到此地步」？