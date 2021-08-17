便當最雷配菜！網崩潰點名「1菜色」虧慘了：比三色豆還火大

▲便當的哪樣配菜最虧？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多租屋族因為家裡開伙不方便，所以三餐都是吃便當。一名網友就發文丟出討論，好奇便當菜色中，大家覺得選哪樣菜虧很大？貼文曝光後，立刻引發熱議，網友也紛紛留言回應，「三色豆、三色蛋、電話線（海茸）」、「螢光咖哩、三色豆、很苦的菜」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「便當的三樣菜選什麼最虧」為題發文，提到他曾經選過三色豆、皮蛋，另外也有選過菜脯（醃蘿蔔乾）。他雖然沒有特別排斥上述菜色，但比起空心菜、高麗菜、蒸蛋等，還是覺得有點美中不足，「有沒有選什麼最虧的卦？」

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▲菜脯通常不會單獨成為便當的一格配菜，菜脯蛋反而比較常出現。（圖／記者黃士原攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「現在便當你三樣都選蔬菜看看，蔬菜貴到爆炸一堆店都沒菜」、「豆棗、電話線（海茸）、螢光咖哩」、「半顆滷蛋我也覺得蠻...」、「三色豆、雪裡紅、苦瓜，看到一定爆氣」、「咖哩，超難吃」、「三色豆、菜脯、豆芽菜」、「三色豆、炒玉米、黃色咖哩」、「配菜有海茸的應該倒一倒」。

值得一提的是，除了三色豆和海茸不斷被網友點名以外，也有人覺得菜脯很划不來，「有些真的會放菜脯當一樣菜，看到菜脯的火大程度遠遠超過三色豆」、「豆棗、菜脯、酸菜」、「炒菜脯」。不過，多數店家其實不會將菜脯單獨放一格，而是當成額外給的開胃菜，「菜脯不能算進去配菜吧」、「辣菜脯？不是都額外給嗎」。