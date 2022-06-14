　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣牛奶「世界第2貴」！他買打折品傻眼：有錢人喝的　內行解答

▲▼超商飲料 。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前買即期牛奶，打完折要59元，讓他忍不住抱怨，「為什麼台灣鮮奶這麼貴？」的確，根據全球資料庫《Numbeo》統計，台灣牛奶高居「第二貴」，僅輸給黎巴嫩。話題引起PTT熱論，也釣出熟悉酪農業的內行解答。

網友在PTT哀怨表示，剛買的即期牛奶打完折還要59元，「59元都可以吃到一個雞腿或排骨便當了，隨便看架上，台灣鮮奶至少都100元以上，根本有錢人在喝的，為什麼台灣鮮奶這麼貴？國外便宜的鮮奶怎麼都進不來？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣牛奶「世界第2貴」！他見折扣價怒：有錢人喝的　內行解答。（圖／翻攝自Numbeo）

▲台灣牛奶全球第二貴。（圖／翻攝自Numbeo）

根據全球資料庫網站《Numbeo》統計，全球牛奶價格排行中，台灣高居「第二貴」，僅輸給黎巴嫩，而第三到第十名，則分別為香港、奈及利亞、牙買加、新加坡、中國、加拿大、南韓及挪威。

話題掀起熱烈迴響，鄉民紛紛直言，「不要說破別人的小秘密」、「台灣大概只有人力比國外便宜，哭惹」、「台灣韭菜最好割了」、「台灣人就盤子啊！不爽不要喝」、「還有雞蛋比日本、新加坡貴」、「不要太不滿」、「不會自己養頭牛」。

▲台灣牛奶「世界第2貴」！他見折扣價怒：有錢人喝的　內行解答。（圖／翻攝自Numbeo）

▲牛奶價格排行前40名國家。（圖／翻攝自Numbeo）

值得一提的是，有熟悉酪農業的網友先前指出，台灣酪農場市場很小，所以機器與耗材都比他國來得貴，且台灣的牧草以進口居多，草料成本高昂，加上台灣環境濕熱，降溫設備24小時開著，那電費不是開玩笑的，「種種下來，由於成本太高，因此牛奶的價格也難再壓低。」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理　婆媽讚爆

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
她從未確診卻出現「1恐怖症狀」！　醫驚：99%就是長新冠
大台北等3區午後迎大雨！　梅雨鋒面逼近
華爾街一篇報導嚇壞市場　「Fed將升息3碼」讓美股崩跌
妹子喉嚨痛急快篩　一看紅線「不在C也不在T」
快訊／大型重機可走蘇花改！　下階段擬開放白牌機車
快訊／新北男倒臥頂樓已屍僵！　婦曬衣嚇傻
徐旭東砲轟台灣大！　嗆「有人腦袋不清楚」
快訊／指揮中心累計4人確診！　2點記者會「照常舉行」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大台北等3區今午後迎大雨！梅雨鋒面明逼近「降雨熱區出爐」

6月嬰尿布疹...糊塗媽買成藥狂擦7天　小雞雞反腫脹「整片紅」

台灣牛奶「世界第2貴」！他買打折品傻眼：有錢人喝的　內行解答

她怨媳婦洗澡2小時！長輩憋不住垃圾桶當馬桶　網曝暗黑目的

交長同意「大型重機可走蘇花改」　下階段擬開放白牌機車通行

「七星連珠」相隔22年再現　6好5壞一次看

「打3劑才能跟團玩」快解禁了！交通部已向指揮中心提議取消

高雄第2例MIS-C！2歲童高燒膿尿「出院又復發」　醫：嚴重恐休克

妹子喉嚨痛痛的急快篩！　一看紅線「不在C也不在T」傻眼了

快訊／累計4人確診！指揮中心14:00記者會「照常舉行」

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

大台北等3區今午後迎大雨！梅雨鋒面明逼近「降雨熱區出爐」

6月嬰尿布疹...糊塗媽買成藥狂擦7天　小雞雞反腫脹「整片紅」

台灣牛奶「世界第2貴」！他買打折品傻眼：有錢人喝的　內行解答

她怨媳婦洗澡2小時！長輩憋不住垃圾桶當馬桶　網曝暗黑目的

交長同意「大型重機可走蘇花改」　下階段擬開放白牌機車通行

「七星連珠」相隔22年再現　6好5壞一次看

「打3劑才能跟團玩」快解禁了！交通部已向指揮中心提議取消

高雄第2例MIS-C！2歲童高燒膿尿「出院又復發」　醫：嚴重恐休克

妹子喉嚨痛痛的急快篩！　一看紅線「不在C也不在T」傻眼了

快訊／累計4人確診！指揮中心14:00記者會「照常舉行」

快訊／北捷環狀線異常！1列車無法自動行駛　車上40旅客受影響

Jisoo「私服黑裙太短」一側身翹臀曲線曝光！　纖腰＋長腿狂吸讚

小賈辣妻酥胸美腿齊發襯Tiffany珠寶　克服小中風美美當代言人

楊志良願選高市長！誇口專業比陳其邁強　王定宇嗆：真能講幹話？

陳時中選北市剩「最後出場方式」　派系人士：肩負全國火車頭角色

味全龍陳品捷快篩陽性　6月累計4名二軍球員染疫

妳的腿很好看！　又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

最新「GODIVA雪糕」來了！咬下是超濃流心巧克力醬　超商獨家開賣

新冠再變異也不怕！美研製新款「T細胞疫苗」　效力超強可對抗變種

東奧銅牌辛度遭到何冰嬌直落二　印尼公開賽首輪出局

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

梅雨彈這天開炸！1圖看雨區變化

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

19歲女徵友「有汽車再來」！網看照片心疼了

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

林襄疑走光！　滾床片「重複播放27秒」E級右半球掉出

更多熱門

相關新聞

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

水餃烹煮方便又好吃，是相當受歡迎的庶民美食。一名網友表示，各大品牌的水餃他都吃過了一輪，目前最喜歡的是及第、台糖、義美，其中又以台糖用煎的最好吃，讓他大讚是「賣場最強冷凍水餃」。多數網友也大推台糖，不過有人認為，台糖的價格偏高，其他品牌的價錢較為親民。

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵

確診喉嚨爆痛4天！過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

確診喉嚨爆痛4天！過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

沒有總經理！北市公務員：誤發聊天內容

沒有總經理！北市公務員：誤發聊天內容

北市網軍爭議　基金會員工：沒造謠

北市網軍爭議　基金會員工：沒造謠

關鍵字：

牛奶台灣牛奶Numbeo即期品打折PTT

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面