台灣牛奶「世界第2貴」！他買打折品傻眼：有錢人喝的　內行解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前買即期牛奶，打完折要59元，讓他忍不住抱怨，「為什麼台灣鮮奶這麼貴？」的確，根據全球資料庫《Numbeo》統計，台灣牛奶高居「第二貴」，僅輸給黎巴嫩。話題引起PTT熱論，也釣出熟悉酪農業的內行解答。

網友在PTT哀怨表示，剛買的即期牛奶打完折還要59元，「59元都可以吃到一個雞腿或排骨便當了，隨便看架上，台灣鮮奶至少都100元以上，根本有錢人在喝的，為什麼台灣鮮奶這麼貴？國外便宜的鮮奶怎麼都進不來？」

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▲台灣牛奶全球第二貴。（圖／翻攝自Numbeo）

根據全球資料庫網站《Numbeo》統計，全球牛奶價格排行中，台灣高居「第二貴」，僅輸給黎巴嫩，而第三到第十名，則分別為香港、奈及利亞、牙買加、新加坡、中國、加拿大、南韓及挪威。

話題掀起熱烈迴響，鄉民紛紛直言，「不要說破別人的小秘密」、「台灣大概只有人力比國外便宜，哭惹」、「台灣韭菜最好割了」、「台灣人就盤子啊！不爽不要喝」、「還有雞蛋比日本、新加坡貴」、「不要太不滿」、「不會自己養頭牛」。

▲牛奶價格排行前40名國家。（圖／翻攝自Numbeo）

值得一提的是，有熟悉酪農業的網友先前指出，台灣酪農場市場很小，所以機器與耗材都比他國來得貴，且台灣的牧草以進口居多，草料成本高昂，加上台灣環境濕熱，降溫設備24小時開著，那電費不是開玩笑的，「種種下來，由於成本太高，因此牛奶的價格也難再壓低。」

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