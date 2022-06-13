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冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

▲。（示意圖／取自Unsplash）

▲原PO在PTT上評論冷凍水餃引起熱議。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者廖翊慈／綜合報導

水餃烹煮方便又好吃，是相當受歡迎的庶民美食。一名網友表示，各大品牌的水餃他都吃過了一輪，目前最喜歡的是及第、台糖、義美，其中又以台糖用煎的最好吃，讓他大讚是「賣場最強冷凍水餃」。多數網友也大推台糖，不過有人認為，台糖的價格偏高，其他品牌的價錢較為親民。

一名男網友在PTT以「大賣場最強冷凍水餃」為題發文，表示他非常喜歡吃水餃，自稱是台北水餃王、水餃評論家、水餃系畢業的他，對於各類水餃的評價非常有自信，「吃過水餃不計其數，尤其喜歡冷凍水餃，方便易買，什麼灣仔碼頭、及第、台糖、奇美、龍鳳，連白冰冰、標哥冷凍水餃我都吃過，論對冷凍水餃的知識，我說第二沒人敢說第一。」

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▲原PO表示，自己吃過各大品牌的冷凍水餃。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，自己吃過各大品牌的冷凍水餃。（圖／翻攝自PTT）

原PO也在文中整理出，自己認為表現較佳的水餃們，其中又以「台糖」獲得他較高的青睞，「個人覺得那個皮、那個餡味是前幾名的水準， 它的豬肉是台糖自己產的，蔬菜也有認證，品質把關做的很好。」其中他也點出台糖水餃的一大優點，「我覺得台糖是目前市面上最適合做成煎餃的冷凍水餃，那個湯汁跟鮮味完整的被鎖在水餃裡，一言以蔽之，台糖水餃我很推。」

貼文一出，馬上引起許多網友的認同，多數人一致推薦台糖的冷凍水餃品質很好，「我也喜歡台糖，給推」、「台糖的好吃，你這煎起來感覺就很猛」、「台糖好吃，義美也不錯」、「台糖的拿來煎看起來超讚」、「唯一指名台糖水餃」、「台糖派+1」、「賣場冷凍水餃也推台糖」、「試過這麼多家台糖的餡吃起來最鮮，不會像其他的有冷凍味，然後皮不會太薄吃不完放到隔天早上做煎餃當早餐也很棒」。

不過也有網友認為台糖的價格偏高「台糖好吃，但價錢...哈哈」，相較於其他家水餃價錢上較為親民，因此也推薦其他品牌，「我喜歡標哥的打拋豬，希望他能做辣一點」、、「唯一推標太郎」、「自己包的冷凍水餃最好吃，也便宜」、「標哥的有人情味」、「及第派」、「及第水餃不會油，很好吃」、「水餃唯一支持及第」、「台鐵好吃，但我也愛及第」、「吃八方的，怎麼吃也吃不膩」、「我都吃菜市場直接包好的，便宜好吃」。

▲多數網友大推台糖的拿來煎也很讚。（圖／翻攝自PTT）

▲網友各大推自己喜愛的品牌。（圖／翻攝自PTT）

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