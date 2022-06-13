手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在手機吃到飽資費不貴，也相當普及，就有網友好奇發問，為何已經用流量吃到飽了，還是很多人會連WiFi？對此，內行解答3大關鍵，直言真的有差。

網友日前在PTT發文求解，「現在吃到飽明明很便宜，為什麼還有人會用單位的WiFi上網啊？這種公家網路慢的要命就算了，使用歷程都還會有紀錄，鎖東鎖西的很多網站沒辦法上，也很不方便。」

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最後，他更忍不住吐槽，都2022年了，現在手機吃到飽的資費普遍很便宜，「到底是什麼樣的人會連公家WiFi阿？有沒有八卦？」

對此，大多鄉民直指關鍵，包括網速、耗電及室內收訊等問題，「室內收訊不好啊」、「吃到飽用太多會被限速，而且法院認証限速」、「WiFi比較省電啊」、「有些地方收訊很差，啥電信都沒用」、「耗電」。

▲WiFi比行動數據省電。（圖／達志影像／美聯社）

的確，由於WiFi傳輸距離較短，使用功率較低，可以節省手機電量；另外，WiFi的速度普遍比行動數據快又穩定，所以也能降低傳輸時的耗電量。

至於鄉民口中的「法院認證：吃到飽用太多會被限速」一事，是台中一名楊姓男子109年11月間，向台灣之星申請2支4G上網吃到飽門號，月租費分別為388元、599元，不料隔年2月他手機的網速明顯下降，不到原本的10分之1，於是向業者提告求償。

台中地院法官審酌，發現楊男網路數據使用量為一般用戶的60倍之多，已達不合常理使用的程度，因此判決楊男敗訴，台灣之星免賠。

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