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LIVE／聯亞未通過EUA將提申訴　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。聯亞國產疫苗緊急使用授權(EUA)審查未過，聯亞將與CDE及TFDA申訴，提議以Delta病毒株做測試，重新判定審查結果。另外，高端疫苗預約昨日已破30萬人，疫苗數量目前總共有61萬多劑。針對上述議題，預料記者會上將進一步說明。

▲▼0816指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

衛福部食藥署昨日表示，為積極因應新型冠狀病毒疫情防疫需求，於8月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案。當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，惟中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

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食藥署指出，會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。陳時中昨日在疫情記者會宣佈聯亞未通過EUA，並表示「很遺憾」。不過，聯亞緊急聲明，將與CDE及TFDA申訴，提議以Delta變異株同時比較UB-612與AZ疫苗所產生的抗體力價，並以原來的兩項統計標準進行免疫橋接試驗，以客觀評估UB-612疫苗的中和抗體保護力，以免錯失了一個極有可能對抗Delta變異株的優良疫苗。

另外，高端疫苗預約時間是8/16上午10:00開始，到8/18中午12:00，預約接種總計符合資格者有605,359 人，昨日預約人數已破30萬人，佔符合預約資格人數49.95%，第六輪高端將在8/23開打。指揮中心也公布增加4批高端疫苗共計261,766檢驗封緘完成，加上之前的35萬劑，總共有61萬多劑。

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