統神痛批陳時中卡疫苗　高房價、高物價、出生率低如狗

▲卓伯源登記參選國民黨主席，統神站台。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

彰化縣前縣長卓伯源今（17）日現身國民黨中央登記參選黨魁，邀請到神秘嘉賓、網紅「統神」來站台，述說年輕人的心聲。統神表示，民進黨到底有沒有卡疫苗，衛福部長陳時中有沒有在卡，大家都在看，他提到，年輕人面對低薪、高房價、高物價、出生率低如狗，年輕人只希望政府好好做事，讓年輕人沒有壓力。

統神透露，他以前從來沒投票過，第一次投票是投給現任桃園立委萬美玲，2020總統大選投給民進黨的現任總統蔡英文，但投給蔡蔡英文是因為她的對手是高雄市前市長韓國瑜，「韓比較表演性質」，政黨票是投給小黨時代力量。

統神認為，民進黨有很多做好的地方，把基本薪資調高，也發振興券、發錢，大家開開心心就好，但他也質疑，民進黨到底有沒有卡疫苗，衛福部長陳時中有沒有在卡，大家都在看，他提到，年輕人面對低薪、高房價、高物價、出生率低如狗，年輕人只希望政府好好做事，讓年輕人沒有壓力。

統神說，他本身已經生兩胎了，其實壓力也很大，2019年反送中運動開始後，其實有一波首投族被抗中保台的主張給洗腦了，韓國瑜大敗也是因為這樣，他身邊有很多年輕人都不滿疫苗政策，所以他站出來說話。