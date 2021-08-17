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七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」　網推爆：真實到想哭

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在看到「七年級未婚人口近五成」後有感而發，並以周圍例子闡述背後原因，更直言「台灣人這種愛慕虛榮、死要面子的性子，也是造就這惡劣環境重要的一環。」文章引爆共鳴，不少鄉民含淚直呼，真的太中肯了。

根據內政部戶政司109年人口統計資料顯示，30-39歲未婚人口有158萬21人，約佔該年齡區間總人口的45%，換言之，國內有將近半數的七年級生是未婚族。

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一名網友看完頗有感觸，以電資學院的同學們為例，在PTT發文分享同儕間普遍的結婚進度，「最常見的結婚組合，是班對、學長學妹或碩班同實驗室搭上，剩下的是各自人脈認識另一伴。超過30歲還單身的人數遠遠超過一半，男生人數太多算不完，女生50個已經結婚的不到10根手指頭，不過有很多愛情長跑的，卡在一些原因無法下定決心結婚。」

他認為，單身男女們大約分成3種，包括事業狂、旅遊達人、以及御宅族，「所謂幸福是比較出來的，為什麼步入婚姻的幸福感變得這麼不吸引人？」

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po舉例，若是24歲碩班畢業找到研替，年薪百萬左右，「過完3年，1年花費20萬，不出國，假設存到240萬也27歲了，再拚幾年到3x歲，省吃儉用存到6、7百萬總算是有點頭期款了，這時開始被家中長輩還有女友催要結婚，看著爸媽當初2千萬買的公寓，30坪3房2廳，左轉看著婚姻板層出不窮的姑婆媳對決，為了避免那樣的慘況，房貸是非背不可，又因為還沒結婚，沒道理讓女友幫忙背，結完婚老婆可能耳根子軟，聽婆家或閨密慫恿說不在她名下不肯幫。」

至於女生，他直言，「24歲畢業到公司職場，又重溫了一下當年身為大一學妹的待遇，相貌出眾的主管自然會搭上，除非對象真的夠強大，不然交往後又會陷入以下思考模式。自己賺錢能力又不輸男生，爸媽辛辛苦苦栽培我，要我冒風險步入婚姻當煮飯婆？門都沒有；要老娘選擇家庭主夫？價值比以前那些工具人還低，憑什麼經濟重擔要在老娘身上？都還沒結婚，有的男人還要我幫忙背房貸，問題要是離婚，我不就白繳了，不幫忙又要說自私。」

▲▼房仲,房產,看房,議價,簽約。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，原po不禁感嘆，「男生起薪PR90的年薪百萬都過這麼苦了，你說這以下還能想什麼？能做的就是放棄買房，但普遍社會大眾還是一股腦地想買，買到那種美其名3房1廳，實際上是2房1廳1倉庫，1700萬都買了，或有的父母把孩子買房當成新的比拚項目，替孩子出頭期款，再讓孩子背房貸，簡單來說就是幫孩子撐面子。」

對此，鄉民心有戚戚焉，紛紛回應「這篇很真實反映男女的想法」、「大概就是能只交往，幹嘛結婚」、「中肯淚推QQ」、「房子是給PR99的買的，其他韭菜請住台東」、「X真實到想哭」、「真的是這樣」。

►一招逆齡，找回少女肌

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