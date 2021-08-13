卓伯源要朱立倫表態不選2024　先為2016換柱道歉

▲卓伯源前往國民黨中央黨部領表參選國民黨主席。（圖／翻攝卓伯源臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席將於9月25日改選，已宣布參選的前彰化縣長卓伯源13日接受廣播專訪時表示，朱立倫2016年也曾明確表示不選總統，但最後還是參選，選舉結果大家也知道了，「我建議朱立倫說清楚不選2024總統，針對2016違背誓言跟大眾誠心道歉，並且保證不會再犯」。

卓伯源引用朱立倫日前受訪曾說「如果做得好，我不必出來」，他表示，大家翻開朱立倫擔任黨主席2016總統大選的票數多少？立院席次大家滿意嗎？應理性評估，給沒選過黨主席的新人一個機會，「而且我是有領導力的新人」。

卓伯源明確重申，若當選黨主席2024不會選總統跟立委，「我就是專職當抬轎者、整合者、造王者」，強調黨主席對於總統大選產生候選人是很重要的！必須要一個無私的黨主席，無私就是基於自己不選，若要選就是球員兼裁判。

談及兩岸關係，卓伯源表示「原本兩岸和平是國民黨的強項」，人民不用怕有戰爭風險，曾幾何時國民黨拋棄了自己的優勢，因為民進黨的策略是把九二共識汙名化，打掉國民黨的立論基礎，回到民進黨台獨建國的路線。

卓伯源指出，民進黨用反中、恐中造成兩岸關係緊張，把民進黨執政的缺失無能貪腐，簡化為對岸的陰謀和國民黨在扯後腿，國民黨做為最大的在野黨，要讓人民知道民進黨是為了掌權抹黑九二共識、抹黑國民黨、抹黑兩岸關係。