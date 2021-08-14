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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批江啟臣兩岸4主張不知所云　張亞中：錯誤認知馬8年執政有「和平」

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉在即，已表態爭取連任的現任黨主席江啟臣日前拋出4大兩岸關係主張，然而孫文學校總校長張亞中相當不埋單，狠批「今夕何夕、不知所云、何不當初」；此外，對於江要重建馬政府時代兩岸「不統、不獨、不武」的和平狀態，更直言是江對當時的「和平」有錯誤認知，這跟另外一位黨主席角逐者、前新市長朱立倫一樣。

江啟臣11日拋出「憲法九二」的兩岸論述，維持不統、不獨、不武的原則，確保台海和平穩定；隔天，他進一步闡述4大主張，分別為「以人為本的兩岸關係」、「憲法九二重建民眾信賴」、「和平行動方案」以及「發起兩岸前途國是論壇」，盼展開跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。

對此，張亞中14日晚間在臉書狠批，看了之後真有不知「今夕何夕」，更有「不知所云、何不當初」的感慨，江啟臣這四點主張，是空話，是虛話，是任期結束前的「又來了」。

對於江啟臣主張「以人為本的兩岸關係」，張亞中酸，相信包括民進黨在內，沒有一個政治人物的兩岸關係主張不會不「以人為本」，難道是「以神為本」、「以動物為本」？「以人為本的兩岸關係」論述，何其空洞。

接著，張亞中直指江啟臣「憲法九二」是對「九二共識」錯誤的認識。張亞中表示，江的主張是指「九二共識是以中華民國憲法為基礎的九二共識」，但九二共識應是1992年兩岸的「相互理解」，其中包括兩個共識，即「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，一個沒有共識的相互理解，即台北方面主張「一中各表」，但是北京沒有接受。

張亞中指出，江啟臣任內忽而主張廢除，忽而主張修改九二共識，最後弄出「憲法九二」，不僅是在迴避「九二共識」，更是變相不再接受「九二共識」的原意。在推動兩岸關係時，當然要捍衛中華民國憲法，但不是扭曲事實，也不是把憲法做為拒絕與對岸互動的藉口；試想，如果北京也說，爾後「九二共識是以中華人民共和國憲法為基礎的九二共識」，兩岸還能對話嗎？

針對江啟臣認同馬政府時代主張「不統、不獨、不武」，因而稱要重建「不統、不獨、不武」的和平狀態，張亞中指出，當時前總統馬英九的「不統、不獨、不武」政策是建立在三個條件上，一是美國與中國大陸的關係良好，而如今雙方已全面高度對抗；二是當時國民黨是執政黨，而如今國民黨已經在野多年；三是北京當時對國民黨有信任，而如今對國民黨天王高層們已無信任。

「江啟臣另外一個錯誤認知，這一點與朱立倫亦同，他們認為馬英九執政八年時期，兩岸有『和平』，因此，希望維持或延續和平」。張亞中直言，他們錯了，馬英九執政期間只是「外交休兵」、「軍事克制」，兩岸政治敵對狀態依然存在，馬英九所說的「維持現狀」，其實也包括「維持兩岸敵對現狀」。

張亞中說，兩岸當然需要和平，他完全支持國民黨應該要有「和平行動方案」，也同意台灣內部應有「兩岸前途國是論壇」，但他想表達的是，江啟臣自己有「和平行動為案」嗎？蔡政府會接受國民黨「國是論壇」的建議嗎？江啟臣在主席任期內為何不提出國民黨的「和平行動方案」？為何不積極促使蔡英文政府接受「兩岸前途國是論壇」？

張亞中質疑，現在國民黨主席的選舉要開始了，江啟臣的任期到8月18日也該結束了，在要離開的時候，才開始販賣本身完全沒有內涵的「和平方案」，鼓吹朝野召開「兩岸前途國是論壇」，這是什麼樣的心態、格局？

張亞中總結，「今夕何夕、不知所云、何不當初」是他對江啟臣兩岸關係四大主張的看法，兩岸關係是台灣所有政策的重中之重，除黨員、國人在看外，對岸也在看，希望中國國民黨主席的所有參選人能認真處理，別自欺欺人、貽笑大方。

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