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勇警雨天緝賊打滑受傷　竊嫌胡扯問路誤闖民宅才犯案

▲45歲周姓男子涉嫌侵入民宅行竊2萬元，台南市警一分局東門所警員楊曜銘負傷將周嫌緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲45歲周姓男子涉嫌侵入民宅行竊2萬元，台南市警一分局東門所警員楊曜銘負傷將周嫌緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東門派出所14日獲報，有民宅被行竊2萬元，警方過濾監視器畫面，鎖定1名周姓男子涉嫌重大，經以車追人於14日下午在中華東路與小東路一帶，發現周嫌騎乘機車出現，因逢天雨路滑，楊員追緝時機車打滑受傷，仍負傷奮力以人車堵住周嫌去路，將周嫌逮捕偵辦，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

台南市東區有民眾於8月14日早上至台南市警一分局東門派出所報案，稱14日早上放在住家的兩萬元現金不翼而飛，疑遭不明人士竊取，東門派出所員警受理後，立即前往現場勘察蒐集相關跡證，積極展開偵辦。

警員黃昆民、楊曜銘等2員逐一過濾周邊監視器畫面，鎖定1名45歲周姓男子騎乘重機車涉嫌重大，即以車追人方式，於14日下午1時許，循線查知周嫌出沒在中華東路與小東路一帶，立即前往埋伏守望半小時後，終於等到周嫌騎乘機車從警員楊曜銘眼前經過，楊員不動聲色尾隨在後，等候適當時機將其攔查。豈料周嫌驚覺遭警盯上，企圖加速逃離，此時適逢天雨路滑，楊員追緝過程機車不慎打滑受傷，惟楊員不顧自身膝蓋挫傷紅腫，仍奮力以人車堵住周嫌去路，順利將周嫌帶返所調查，周嫌辯稱是「問路」誤闖民宅而犯案。全案依竊盜罪函送台南地檢署偵辦。

▲45歲周姓男子涉嫌侵入民宅行竊2萬元，台南市警一分局東門所警員楊曜銘負傷將周嫌緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局在此呼籲，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，小心難逃警方法眼！警方取締各種犯罪的力度不會減輕。也籲請民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創一個治安放心、交通順心及服務貼心的居住環境。

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