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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

央視意外曝光「殲-10戰機」雨天不能作戰？　專家解釋真相

▲▼央視節目洗殲-10戰機的片段，意外曝光不防水的弱點？（圖／翻攝自央視）

▲央視節目洗殲-10戰機的片段，意外曝光不防水的弱點？（圖／翻攝自央視，下同）

記者林彥臣／綜合報導

大陸官媒《央視》所屬的軍事節目《軍武零距離》，在一則主題為「 超認真！殲-10B戰機『洗澡』畫面罕見曝光」的內容中，將焦點放在「殲-10B」戰機中，沒想到卻無意間透露了戰機雨天不能作戰的弱點，在大陸網友之間引發熱烈討論。

根據《央視》節目指出，主持人前往大陸空軍北部機場參訪， 當主持人體驗清洗戰機時，一旁的軍官就解釋說，「這不能像我們平常洗車一樣，拿水直接沖」，而必須要靠含有清潔劑的海綿「乾洗」，否則水滲透到下面，容易造成金屬機件生鏽。軍官的解說等於無意間透露了戰機無法防水的弱點。

大陸網友對此留言討論表示，「難道下雨天就不起飛了嗎？」、「下雨天作戰怎麼辦？」、「第一次聽到飛機怕水」。

▲▼央視節目洗殲-10戰機的片段，意外曝光不防水的弱點？（圖／翻攝自央視）

軍事節目主持人周子定對此表示，「一般的軍機，外面的塗層和外殼，一定是需要防水和防霧設計。而像美國的一些軍機，和台灣的F-16和F16V，甚至都還有全自動噴洗。」

周子定認為，央視「自曝」殲10-B不防水，「要不就是那個負責解說的軍官軍事素質不過關，要不只能說明中共的殲10-B質量和設計不過關。」

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