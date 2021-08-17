貼心丈夫接送上下班！婆婆一看竟稱「兒子很可憐」　邏輯網怒了

▲丈夫貼心接送、分擔家事，婆婆竟說「兒子很可憐」。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

「把老婆當傭人的人才可憐，而且可恨！」一名女子分享，由於平時工作忙碌，丈夫會一同分擔家務，沒想到婆婆知曉狀況，竟然說「兒子很可憐」，讓她瞬間傻眼，遭遇也引起熱烈討論。

這名女子在「靠北婆婆2.0」分享，丈夫會負責接送她上下班，也會去帶孩子上下課，回到家以後，會洗衣、曬衣顧小孩，懂得替她分擔家務。

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沒想到，婆婆一聽，竟然說「兒子很可憐」，讓她瞬間氣炸，明明平常也有在上班，擔任收銀員的工作，有時候還要輪兩班，休假還要幫忙打掃婆家，輪到她煮飯時，也會主動調班，趕在家人回來以前弄好，還負責盯孩子功課，「我必須工作，還要照顧我自己的爸媽小孩。」

▼女子與丈夫協商分攤家務，竟然被婆婆說「兒子很可憐」。（圖／CFP）



女子相當無助，她也有工作要忙，丈夫體貼、懂得分擔，並不是可憐，婆婆的其他兒媳不用上班，也不代表該把家事全包、做牛做馬，「把老婆當傭人的人才可憐，而且可恨！」

網友們看完女子的遭遇，在下方留言力挺，「夫妻要互相照顧對方才對，這不叫可憐」、「那不是可憐是本分吧？是那些自己做的女人才可憐吧」、「妳該回說，是我好命碰到家教好的老公，把她兒子教育的體貼老婆疼老婆」、「她才可憐吧！自己以前可能做到死也不會有人幫她，她忌妒你。」

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