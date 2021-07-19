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婆婆急抱孫！逼新婚媳快懷孕「有那麼難嗎」　網怒：自己生啊

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆急抱孫，催孕新婚媳婦「當年我隨便就有了」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨，她與老公結婚至今大約半年，家中長輩就一直要抱孫兒，儘管夫妻2人一直很努力，但就是遲遲沒有懷孕成功，婆婆見狀就追問老公原因，甚至碎念「當年我隨便就有了，有那麼困難嗎」，讓她覺得婆婆是不是再責怪自己，文章分享引發網友熱議。

原PO在臉書粉絲團「靠北婆婆2.0」表示，她目前22歲，結婚約半年左右，雖然理解男方長輩想要抱孫兒的心情，只是孩子也不是說想生就能生，也是要靠緣分及順起自然吧，而且她與老公半年多也是很努力了，但就是遲遲沒有懷孕成功，讓她也相當煩惱。

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直到最近某一天，婆婆在她的面前質問老公，說「都結婚多久了，怎麼一直都沒有懷孕」，老公聽了就回答「生孩子這個是要看緣分的，也不是隨便說要有，就有的東西」，沒想到婆婆竟然說「當年隨便跟你爸做就有你了，要幾個就有幾個了，是有什麼困難的」。

儘管後來老公一直跟婆婆解釋，說生小孩要有緣分，不是說要有就能馬上有，而且目前對他們夫妻來說，生孩子不是該優先考慮的是情，所以順起自然且平常心面對就好了，但婆婆聽了卻不買帳，甚至要他們一起去婦產科檢查，甚至酸「不然要你們那麼早結婚幹嘛」，讓她覺得婆婆是不是再責怪自己。

文章分享後，其他網友紛紛表示，「妳就放寬心，別人說什麼不愛聽的，就不要往心裏去，心情好、沒壓力，孩子自然就來了」、「婆婆急著抱孫到瘋魔了」、「隨便生都有，那就自己再去隨便生來啊」、「我是覺得才22歲，根本小孩生小孩，還太早了啦」、「22歲，先拚事業吧」。

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