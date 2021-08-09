男友媽闖進租屋處！劈頭就嗆「妳在家穿太露」　她氣瘋：哪來鑰匙

▲男友媽擅自闖進她租屋處，還干涉她在家穿著。非當事人。（示意圖／記者周姈姈攝）



記者黃可昀／綜合報導

男友媽媽莫名生出租屋處鑰匙，還直接開門闖進來，甚至批評她在家「穿太露」！一名女子抱怨，她昨天回到租屋處以後換上小背心與短褲，因為在自己家就隨便穿，結果男友媽突然拿著鑰匙開門進來，當進出自己家一樣自然，還指責她「在家穿這樣太露了吧？」離譜行徑讓她瞬間怒火中燒。

原PO在Dcard表示，她習慣回家後就把衣服換成背心、短褲，以穿起來舒服自在為主，昨天一樣換完衣服後坐在沙發看電視，突然聽到有開門聲，轉頭一看男友媽竟然直接開門進來，手裡還拿著鑰匙，重點是她和男友從來沒把鑰匙給第三人，「阿姨到底為什麼有鑰匙，男友沒給我也沒給，所以鑰匙哪來的？」

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先不論男友媽擅自闖進他們租屋處，讓原PO更火大的還在後頭，男友媽一看到她就質問「妳在家為什麼不穿衣服」、「在家不要穿這麼露」，原PO越聽越生氣，明明是在自己家，男友媽未經同意闖進來還批評她在家的穿著。

▲兩人都沒給過男友媽鑰匙，不知對方從哪拿到的。（示意圖／pixabay）



這時候男友剛從浴室洗完澡出來，看到自己媽媽也嚇了一跳，連忙問對方怎麼隨便進來租屋處，對於媽媽有鑰匙也感到很震驚，這時男友媽仍理直氣壯地說「XXX（原PO名字）在家穿這樣太露了吧？」原PO這時候已經氣到去旁邊裝忙，只聽到男友無奈回應，「她穿的舒服就好了啊，齁妳幹嘛隨便進來啊？」

原PO事後發文大吐苦水，「X超不爽欸，到底穿怎樣甘她什麼事啊？而且她又怎麼有鑰匙？莫名其妙！隨便就進別人家有在尊重嗎？」男友隔天則私下和媽媽溝通，請對方不要再擅自闖入，也把鑰匙拿回來，但仍然不知道媽媽究竟為何有租屋處鑰匙。

網友看完男友媽的無禮行為紛紛留言，「男友有幫講話，加分」、「沒有界線感的長輩真的討厭」、「這就告訴我們房屋大門內扣鎖的重要了，尤其是單身在外租屋的女生，更要注意保護自己的安全」、「換掉鎖比較實在，誰知道媽媽是不是還有」、「不是啊，都在家裡了穿什麼到底有什麼差..」、「男友媽好扯哦，自己闖進兒子和女友的租屋處然後說妳穿太露」、「我覺得還是要問清楚鑰匙的事！難保她下次不會在你們不在的時候來啊！」