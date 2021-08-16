快訊／霧社特產街爆槍響！山老鼠甩尾拒捕衝撞　警連2轟抓1匪

▲仁愛警分局前稍早發生山老鼠拒捕、衝撞攔檢員警和警車案件。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

綽號「阿仁」的越南籍男子與台籍林姓男子組成山老鼠集團，今日開車前往南投仁愛鄉山區犯案；警方接獲線報後，動員圍捕並於霧社地區的仁愛分局前設點攔截，未料2人竟加速衝撞警車、接著180度大迴轉後逃逸，造成2員警輕傷，警方連開2槍後驅車追捕3公里，阿仁跳下邊坡逃逸、林男就逮，警方現正全力追緝在逃嫌犯。

仁愛警分局指出，2名嫌犯今天疑於春陽、廬山地區盜伐林木，員警佈線展開緝捕，並於分局前設置攔截點準備甕中捉鱉；下午5時50分左右，果然等到一部可疑黑色轎車朝清境方向行駛，行經攔查點時並未停下，反而加速想逃離現場，警方驅車攔阻時遭衝撞，該車馬上180度大迴轉，又撞倒2部民宅前機車。

警方見狀先對空鳴一槍，再朝車身開一槍，企圖制止該車，但該車仍衝破封鎖線朝埔里方向逃逸；向來寧靜的霧社街頭槍聲大作也嚇壞當地民眾，有人大膽拍下整起過程，旁人還對拍攝者大喊：「不要去不要去！」「進來啦！開槍了啦！」

警方隨後出動多輛警車進行追捕，緊追3公里後，2男車輛最後於台14線77公里處失控自撞邊坡護欄停下，駕車的越南籍阿仁趁警方湧上前火速棄車、跳下邊坡逃逸無蹤，副駕駛座上的41歲林姓男子則遭到逮捕。





▲▼仁愛警分局追緝拒捕的山老鼠，起獲盜採林木塊和毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，圍捕過程中造成2名員警手部擦傷，並在該台作案車輛上起獲超過100公斤、分切成塊的扁柏和檜木，以及3.75公克的安非他命和吸食器等贓證物，目前繼續追捕跳下山谷逃逸的越南籍嫌犯到案中。



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