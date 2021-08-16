阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

▲有阿富汗民眾攀上美軍運輸機，結果從高空中落下。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗激進組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾並且佔領總統府，引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮，不僅有數千人擠進停機坪，甚至冒險搶攀機翼或起落架，只為離開阿富汗，外媒報導指出，至少有3人攀上飛機之後，從高空墜落斃命。

根據推特瘋傳的影片指出， 在喀布爾機場捕捉到驚人的一幕，有幾名想要逃離阿富汗的民眾，攀上了美國空軍一架C-17A「全球霸王」 III 運輸機起落架，卻在飛機飛上高空之後墜落。高空中從飛機飛出的小黑點，就是從高空墜落的民眾。