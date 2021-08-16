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社會 社會焦點 保障人權

約吃6千元海鮮大餐！他結帳裝「心絞痛」手還按錯邊　身上只有30元

記者郭世賢／基隆報導

基隆4名街友日前到某間海鮮餐廳用餐，席間點了龍蝦、蝦子等高級海鮮，總價達6000多元，但誇張的是，幾人用餐到一半，其中兩名街友就以抽菸為藉口，當場逃之夭夭，而另兩名街友則是假裝心絞痛，要求送醫。對此，警方獲報之後趕往現場，立即戳破兩人的謊言，並將兩人帶回偵辦。

▲街友吃霸王餐，還佯裝心絞痛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲街友吃霸王餐，還佯裝心絞痛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據悉，四名街友於14日下午4時許前往海鮮餐廳用餐，幾人不僅豪氣地點了一整桌菜，還叫了酒飲用，但飯吃到一半，就有兩人以抽菸為藉口，偷偷落跑離開，而老闆見狀後，立即要求剩下的鄭、苗二人將餐點的6000餘元付清。未料，鄭男一聽後，立即用手摀住胸口，佯裝自己心絞痛，想以此逃避付款。不過，更離譜的是，當時鄭男演戲時，手還摀錯邊，讓在場人員都相當傻眼。

▲街友吃霸王餐，還佯裝心絞痛。（圖／記者郭世賢翻攝）

當時警方仍是讓鄭男送往醫院救治，而經醫師檢查後，其身體並無大礙，且警方也發現，鄭男的身上僅有30元，根本無力支付餐費。警方依規定受理並於警詢後移請基隆地檢署偵辦，先行離開之2嫌亦將循線通知到案。此外，警方呼籲，切勿因一時貪念行犯罪之事，本分局亦將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩，保障市民安全。

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