「給力量」最終回拚150萬觀看　金曲天團、職棒球星力挺軍警消

▲董事長樂團。（圖／文化總會提供）

記者許若茵／綜合報導

「軍警消」加油！「給力量－線上音樂會」從首播至今已破135萬線上觀看數，今晚8點即將播出第六集，為保家衛國的「軍警消人員」打氣，曾獲金曲獎最佳樂團的董事長樂團、金曲歌王王宏恩、金曲歌后孫淑媚與歌手吳汶芳都將獻唱，水果奶奶與職棒球員也特別錄製感恩影片。

文化總會與角頭音樂共製的「給力量－線上音樂會」圈粉無數，從七月首播以來，五週累積超過135萬線上觀看數，今（13日）晚間8點將播出第六集，為保家衛國的「軍警消人員」加油，總觀看數有望突破150萬。本集由「雲豹能源科技股份有限公司」贊助播出，卡司三位金曲加持、一位自體發光：兩度獲得金曲獎最佳樂團獎的董事長樂團、金曲歌王王宏恩、金曲歌后孫淑媚，以及特別選唱尚未發行之歌曲《火金姑》的吳汶芳。屢獲金鐘的知名主持人趙自強、資深演員龍天翔，和職棒聯盟五支球隊成員，也都錄製影片加入給力量行列。

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▲給力量－線上音樂會為軍警消打氣。（圖／文化總會提供）

「水果奶奶」趙自強說，他曾參加向警消人員致敬的晚會，深入訪談後才了解，警消為了幫助別人、拯救別人，犧牲很多自己的時間，所以他要代表小朋友感謝這些大朋友；龍天翔感謝軍警消協助防疫，感性直呼「你們都是我心目中的菩薩」；中信兄弟王威晨、統一7-ELEVEn獅陳傑憲、樂天桃猿黃子鵬、味全龍吳東融，和上週給力量的富邦悍將高國輝，職棒聯盟五支球隊齊心感謝軍警消，因為有防疫人員的努力，他們才能再站上球場，「每次上場都充滿感激」。

金曲歌后孫淑媚今晚將於「給力量」演唱成名曲之一《媽媽你無對我講》，她昨晚在臉書寫下，感謝「點爸」楊大正、文化總會和角頭音樂邀請，用歌聲傳遞滿滿能量與感恩，謝謝所有第一線的抗疫英雄。孫淑媚也呼籲大家「當個神隊友、互相給力量」，不論降至幾級，都要小心謹慎保護自己、保護家人，也保護這片土地，在最高標準的自律防疫下，一定可以慢慢恢復正常生活。暖心發言吸引大批歌迷留言支持。

▲金曲歌后孫淑媚。（圖／文化總會提供）

曾兩度獲金曲獎最佳樂團獎的董事長樂團，團員各自分享了這段時間在家裡的生活，以及獲得的啟發，並以《風中浮沉的花蕊》象徵風雨生信心，期望台灣人民更加團結、更有向心力；療癒系創作歌手吳汶芳，以《火金姑》感謝軍警消為我們照亮黑暗，她也想告訴大家「你們都不是孤獨的」，所有人都一起在經歷一些事，相信很快就可以挺過這一切；王宏恩曾獲金曲歌王殊榮，此次除了為軍警消獻唱，也談到自己居家防疫期間涉略了很多新事物，以此鼓勵大家換個角度思考，有失也會有得，期盼用他的音樂帶給大家希望。

「給力量－線上音樂會」將於今(13)日晚間8點為「軍警消人員」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，希望軍警消人員在工作空檔時，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。