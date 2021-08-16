就差30天...民宿申請10萬元疫情紓困被要求繳回！老闆提告吞敗

▲徐男經營民宿申請10萬紓困獲准，卻因被查出資格不符被要求繳回，他不服提告，北院判決敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

徐姓男子在台東經營民宿，於疫情期間申請紓困獲10萬元補貼，不料依《交通部觀光局協助民宿紓困補貼實施要點》規定，2020年3月31日前仍在營業的民宿，才符合紓困資格，而早在同年3月1日申請停業的徐男，因此被要求繳回補助，提起訴願遭駁回後，徐男再提行政訴訟，台北地院判他敗訴。

徐男表示，他向觀光局專員諮詢時，有說3月1日申請暫時休息，當時對方回覆，只要申請復業就可辦理補助，並鼓勵他繼續經營，而他於3月1日休息至4月20日間，是在修整房屋及更新設備，補助金也確實用於經營，若真不符合補助資格，那機關應該退件或不受理，如今要他繳回實在沒道理。

觀光局表示，規定就是3月31日前有營業的民宿才能領補助，早已停業的徐男當然不符資格，之所以會核發補助，也是因為徐男隱匿停業狀態誤發，查出真相後要求繳回完全合法。

法院認為，依補貼實施要點規定，補助是針對2020年3月31日前仍在營業的民宿，也講明若偽造、隱匿不實之申請文件，或在補貼日起3個月內有暫停營業或歇業，則不予撥款，已撥款者，也將追回並追究法律責任，顯然在3月1日就已停業的徐男，並不符合資格，而他也是在隱匿停業的情況下，才獲得補助，判他應繳回10萬元。

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