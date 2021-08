美軍翻譯被遺忘！痛訴「塔利班會殺了我全家」　他帶妻小躲藏5年

▲美軍2010年在赫爾曼德省協助保護阿富汗平民。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

隨著阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)攻入首都喀布爾,美國正加派軍隊前往機場協助撤離外交人員和公民,其中還有一部分在戰爭期間協助美方的當地人,也能透過特殊移民簽證離開。CNN卻指出,有一名擔任美軍翻譯的當地人卻被拒簽2次,他心痛地表示,「已經攜家帶眷躲了5年,如果被找到,塔利班會殺了我和家人。」

美國「特殊移民簽證」(SIV)主要提供給在2001年阿富汗戰爭開始期間,提供幫助給美國政府、軍隊的當地人。CNN在10年前曾訪問過負責協助美國海軍陸戰隊翻譯的當地人哈吉(Haji),結果現在卻得知,哈吉的SIV簽證被拒絕了2次,但他已經帶著妻子和兩個兒子在阿富汗各個省份躲藏至少5年。

